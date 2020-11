Több ezren búcsúztatták a belarusz tüntetőt, akit agyonvertek a rendőrök

Több ezer ember vett részt Roman Bondarenko Minszkben tartott temetésén – írja a Reuters.

A 31 éves képzőművészt a múlt héten hunyt el egy kórházban, miután

egy tüntetésen a rendőrök gyakorlatilag agyonverték.

Búcsúztatására nagy tömeg gyűlt össze, a jelenlévők többsége maszkot viselt és azt skandálták, hogy

Távozom

– ezek voltak ugyanis Bondarenko utolsó szavai. Emellett az „Éljen soká Belarusz" rigmus is felhangzott. Az autósok dudálással tisztelegtek, a gyalogosok pedig tapsolni kezdtek akkor, amikor a koporsót kivitték a minszki templomból.

A belarusz belügyminisztérium az ügyben tagadja a felelősségét. Ők azt állították, hogy Bondarenko

részegen összeverekedett civilekkel és emiatt halt meg.

Mindezt azonban cáfolja az őt kezelő orvos által kiszivárogtatott kórházi jelentés is. Azóta az orvost, valamint egy erről író újságírót is is letartóztattak és a belarusz főügyészség nyomozást indított az ügyben.

Az ügy kapcsán az EU tisztviselői is elítélően nyilatkoztak Lukasenka kormányzatáról.