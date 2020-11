Év végére megnégyszereződhet a koronavírussal fertőzöttek száma Kanadában

Túlterhelés veszélyezteti a kanadai egészségügyi rendszert, mert elképzelhető, hogy az év végére akár megnégyszereződik a koronavírusos betegek száma az országban

– figyelmeztetett pénteken Justin Trudeau miniszterelnök. Az MTI beszámolója szerint a legnagyobb város, Toronto ismét kijárási korlátozásokat vezet be az újonnan regisztrált esetek nagy száma miatt, és hasonló intézkedéseket hozott már több tartomány.

A miniszterelnök arra kérte a kanadaiakat, hogy csak a szükséges esetekben mozduljanak ki otthonukból. Egyúttal felhívta a figyelmet:

már nyilvánvaló, hogy a karácsonyt nem lehet majd úgy megünnepelni, mint általában.

Mindazonáltal elutasította, hogy a kormány az egész országra kiterjedő korlátozásokat vezessen be. Theresa Tam országos tiszti főorvos nem sokkal korábban azt mondta: év végére akár 60 ezer is lehet majd a napi új fertőzések száma, ha az emberek nem tartják be a járványügyi korlátozásokat, de ha betartják, akkor is 20 ezer fölé fog nőni, miközben most még ötezer alatti ez a szám.

Doug Ford ontariói kormányfő bejelentette, hogy Torontóban és a közeli Peel régióban hétfőtől 28 napra kijárási korlátozások lépnek életbe. A kereskedelmi és a szolgáltató egységek továbbra is működhetnek, de csak úgy, hogy a vásárlók, vendégek minimálisan találkozzanak a kiszolgáló személyzettel.