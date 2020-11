Koronavírusos Donald Trump idősebb fia

Ifjabb Donald Trump is elkapta a koronavírust – jelentette be a szóvivője. A távozó amerikai elnök idősebbik fia még a hét elején produkált pozitív tesztet, amelyet követően azonnal házi karanténba vonult.

A CNBC arról ír, hogy a legifjabbik Trumpnak szerencsére nincsenek tünetei, de természetesen betartja az ilyenkor szokásos előírásokat.

Noha korábban maga Donald Trump is igencsak szkeptikus volt a koronavírussal szemben, októberben ő is átesett rajta. Kórházba is került, igencsak súlyos tünetekkel. Az elnöki családból a First Lady, Melania Trump és a távozó elnök fiatalabbik fia, Barron Trump is átesett már a fertőzésen.