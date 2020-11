Százhúszan buliztak úgy, ahogy nem lehetett volna, aztán jött a kolozsvári rendőrség

Az ország nagyjából rájött, hogy a koronavírus-járvány megfékezéséhez bizonyos alapvető szabályokat be kell tartani. Ezek egyike, hogy a szórakozóhelyek beltéri részei zárva tartanak, vagyis csak a nyitott teraszok működhetnek, ráadásul a vállalkozók a tél miatt először falakat, majd tetőt is emeltek a teraszok köré, így lényegében értelmetlenné tették a nyílt terasz fogalmát – írja a Főtér.

A kolozsvári rendőrség nemrég elkezdte ellenőrizni a szórakozóhelyeket, így kettő közülük be is zárt. Az egyikben ráadásul 120-an tartózkodtak, ami magasan az engedélyezett összlétszám felett van. Mindkét hely üzemeltetőjét 10 ezer lejes (átszámítva körülbelül 7,2 milló forintos) büntetéssel is sújtották.