Lejár az átmeneti időszak: mit kell tudni a brexitről?

Még több kérdésben is tárgyal London és Brüsszel, de a magyaroknak már számos kapaszkodójuk van azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak, miután az év utolsó napján lejár az átmeneti időszak. Szájbarágó tíz pontban.

1. Miért van, mit jelent és meddig tart a brexit átmeneti időszaka?

Az Egyesült Királyság idén január 31-én kilépett az Európai Unióból (ez a brexit), így nem vesz már részt az uniós döntéshozatalban. De a változások megkönnyítésére és a még zajló tárgyalások idejére átmeneti időszak lépett életbe az EU és az Egyesült Királyság között. Ez 2020. december 31-ig, azaz az év utolsó napjáig tart.

2. Mikortól lesz szükségem útlevélre a beutazáshoz?

A britek 2021-től, az átmeneti időszak lejárta után teljes körű határellenőrzést vezetnek be. Ez magában foglalja azt is, hogy 2021 októberétől kezdődően – az írek és a gibraltáriak kivételével – az uniós polgárok, így a magyarok is csak útlevéllel utazhatnak a szigetország területére. A személyi igazolvány már nem lesz elegendő. A britek biztonsági szempontokra hivatkoznak.

3. Mit tegyek abban az esetben, ha jövőre érkezem meg az országba, de nincs útlevelem?

Az útlevél-kötelezettség alól csak a letelepedett vagy előzetes státusszal rendelkezők mentesülnek; az ő esetükben London a belépést 2025 végéig személyivel is lehetővé teszi.

4. Meddig lesz rá lehetőségem, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodjam?

A most érvényben lévő szabályok szerint három hónapig korlátozás nélkül tartózkodhat ott magyar állampolgár. Ez a legtöbb magyar utazónak meg is felel a tapasztalatok szerint: a turistáknak, a családlátogatóknak, az üzleti útra indulóknak. Ennél hosszabb ideig viszont csak bizonyos esetekben tartózkodhat kint a legtöbb magyar állampolgár:

ha rendelkezik munkaviszonnyal;

ha egyéni vállalkozó;

ha tanulmányokat folytat; illetve

ha bizonyítani tudja, hogy önfenntartó, vagyis annyi pénz áll a rendelkezésre, hogy nem szorulhat a fogadó ország szociális ellátórendszerére.

5. Mit tegyek abban az esetben, ha kint élek, vagy szeretnék tartósabb ideig ott élni?

A kint élő magyarok, illetve a kiköltözők kötelesek regisztrálni magukat, ha meg akarják erősíteni maradási szándékukat. A letelepedett jogállást 2021. június 30-ig kérelmezhetjük a brit hatóságoknál. A sikeres regisztrációt követően kétfajta jogállás nyerhető el: a „settled”, vagyis az öt éve igazoltan az Egyesült Királyságban élők státusza, illetve a „pre-settled”, tehát azok előzetes letelepedési státusza, akik öt évnél kevesebbet töltöttek a szigetországban. Kérvényezés hiányában a tartózkodási jog elvész. A londoni magyar nagykövetség honlapja itt ad tájékoztatást.

6. Milyen jogaim lesznek, miután megszerzem a letelepedett vagy az előzetesen letelepedett jogállás valamelyikét?

Lehetőséget kapok munkavégzésre. Igénybe vehetem a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szolgáltatásait. Korábbi tanulmányok folytatására, valamint oktatási intézménybe való beiratkozásra is lesz lehetőségem, szabadon ki- és beutazhatom az Egyesült Királyságba.

7. Milyen papír kell a munkavállaláshoz?

A január 1-je után érkező magyar állampolgároknak a munkavállaláshoz már vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál.

8. Ha egyetemre jelentkeztem vagy jelentkezem, kaphatok-e tandíjtámogatást?

Jelen állás szerint a következő, azaz a 2021–22-es tanévtől kezdődően az Angliában tanuló európai diákok már nem részesülhetnek tandíjtámogatásban. A brexit után több egyetem is ösztöndíjprogramot kíván indítani az uniós diákok számára.

9. Letelepedett státuszt kapok. Ezt követően folyamatosan a szigetországban kell-e élnem?

Miután megkaptam a letelepedett jogállást, legfeljebb öt egymást követő évig élhetek az Egyesült Királyságon kívül. Ha ezt túllépem, elveszíthetem a státuszomat. Ha előzetesen letelepedett jogállással rendelkezem, két egymást követő évet is tölthetek az országon kívül a jogállásom elveszítése nélkül. Ahhoz viszont, hogy megkapjam a letelepedett státuszt is, megszakítás nélkül kint kell élnem.

10. Igényelhetek-e az Egyesült Királyságban állami támogatást?

Ha regisztráltam a brit hatságoknál, és a kétféle jogállás valamelyikébe tartozom, akkor közpénzekből folyósított támogatásokat igénybe vehetek. Így például nyugdíjat is igényelhetek, ha máskülönben megfelelek a feltételeknek.

