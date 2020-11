Orbán Viktor: A vétó hazafias kötelességem volt

Magyarország nem fog elfogadni olyan javaslatot, amely Lengyelország számára elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtök délután tartott lengyel kollégája, Mateusz Morawiecki oldalán arról, hogy az Európai Unió a támogatások kifizetését jogállamiság elveinek a tiszteletben tartásához kötné. A magyar kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a vétó nem valamiféle helytelen dolog, hanem az Európai Unió által szentesített törvényes eszköz, és ha egy döntés sérti a magyarok érdekeit, ő vétózni is fog.

A sajtótájékoztató után kiadott közös nyilatkozatban az szerepel, hogy sem Magyarország, sem Lengyelország nem fogad el olyan javaslatot, amelyet a másik ország elfogadhatatlannak minősít.

Orbán Viktor szerint egyébként a jogállamisági feltétel nem a jog uralmát (rule of law), hanem a többség uralmát (rule of majority) teremtené meg. Jelezte azt is, hogy számos vitában áll az Európai Unióval (ilyen a migráció és a gender kérdése), ő viszont nem teheti ki az országot annak a kockázatnak, hogy olyan álláspontot képvisel, amelyet a magyar emberek nem akarnak. A vétó hazafias kötelessége volt – fűzte hozzá, azzal, hogy

téved, aki azt hiszi, hogy ez egy pénzügyi kérdés,

ezt a vitát pénzzel nem lehet megoldani. Már csak azért sem, mert a koronavírus-járvány okozta válságkezelést az Európai Unió valójában hitelből próbálja meg előteremteni a forrásokat, a ránk eső részt nekünk kell kifizetni. Futnánk más kockázatát – fogalmazott a kormányfő.

Szerinte a magyar álláspont világos, két dolgot, nem lehet összemosni: felelőtlen aki összeköti a politikai vitát a válság kezelés kérdésével, a jogállamisággal összefüggő szabályok megalkotása nem szükséges a válság kezeléséhez.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy új kihívás előtt állnak. A lengyel kormányfő arról beszélt, hogy a júliusi csúcs egész Európa sikerével zárult, de most egy teljesen új mechanizmus előtt áll az unió, és ezzel az önkényes mechanizmussal az egész EU is széteshet – mutatott rá. Ez a rendelet a költségvetésre vonatkozik, miközben egyéb eszközöket behoz – tette hozzá.

Nem lehetséges, hogy a származtatott jog az alapjogot megkerülje

– mondta a kormányfő.

Emlékeztetett arra is, hogy a német elnökség nem alkalmazkodott a júliusban megfogalmazott alkuhoz. Rávilágított: 27 ország különféle jogrenddel és hagyománnyal rendelkezik, és ezt értékelni kellene. A vétó joga benne van a szerződésekben, és ez azt szolgálja, hogy tudjunk foglalkozni a saját érdekeinkkel.

Bár ma Magyarországot és Lengyelországot támadják, de holnap újabb ország kerülhet napirendre

– figyelmeztetett Morawiecki.

Mateusz Morawiecki arról is beszélt, hogy egy soha véget nem érő vita lehet a jogállamisági ügyekből, az ilyen feltételrendszer egy eszköz lehet arra, hogy támadjanak más országokat. Úgy fogalmazott: ez az út az unió szétveréséhez vezethet.

Morawiecki szerint képesek lesznek meggyőzni az igazukról egyre több uniós országot. A volt portugál külügyminisztert említette példaként, aki azt mondta, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak lehet igaza. Kiemelte: az unió egységét és az országok szuverenitását is meg kell védeni, mert mint fogalmazott az unió egy közösség. Hozzátette: Lengyelország és Magyarország az egész unió javára dolgozik.