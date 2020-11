Babacsomagot küld a Miniszterelnökség a külhoni újszülötteknek

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára jelentette be, hogy idén is folytatódik az a program, amelyet 2018-ban indítottak el és terjesztettek ki külhoni magyar kisgyermekes családok támogatására is. Az ajándékcsomagokat azok a külhoni magyar családok igényelhették, akiknél újszülött érkezett 2019-ben vagy 2020-ban.

Az államtitkár közösségi oldalán videóüzenetben mondta el, hogy míg tavaly 6600, idén már 10 ezer csomagot osztanak szét a határon túli magyar kisgyermekes családok között. A csomag a többi között babatakarót, textilpelenkát, rágható könyvet és babapárnát tartalmaz.

A babacsomagokat a Magyarország külképviseletei juttatják el a családoknak.