Több százezren tüntettek Franciaországban a sajtószabadságért és a rendőri erőszak ellen

Hetven francia városban több mint százezer ember vonult az utcákra szombaton tüntetni a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen. A párizsi demonstráción rohamrendőrök könnygázzal és vízágyúval oszlatták a tüntetőket.

A tüntetéssorozat előzménye, hogy csütörtökön kiszivárgott egy videó, amelynek a tanúsága francia rendőrök

Az esetet Emmanuel Macron francia elnök is „sokkolónak” nevezte a Twitteren. A Loopsider portálon közzétett videó, amelyet több mint kétmillióan töltöttek le, óriási visszhangot váltott ki a közéletben. Neves sportolók, mások mellett Antoine Griezmann és Kylian Mbappé válogatott labdarúgók, énekesek, művészek is felháborodásuknak adtak hangot.

A párizsi parlamentben azonban egy ideje kidolgozás alatt áll a törvényjavaslat, amely biztonságpolitikai megfontolásokra hivatkozva korlátozná, hogy milyen tartalmak tehetőek közzé a francia rendőrségről. Újságíró szervezetek, baloldali pártok, szakszervezetek, jogvédő szervezetek együtt hívták országszerte utcára az embereket a törvényjavaslat ellen, a rendőrség tagjairól munkájuk elvégzése közben készült képek, felvételek közzétételét ugyanis a hatóságok akár 45 ezer eurós bírsággal és egy év szabadságvesztéssel is büntethetik.

Ma Bordeaux-tól Párizson és Rouenen át Lyonig több francia nagyváros utcáin tüntetők ezrei gyűltek össze, akik a rendőrségi erőszak ellen tiltakoztak, valamint a sajtószabadság tiszteletben tartását kérték számon a francia kormányon.

A tüntetők által készített transzparenseken többek közt

A demonstrációk eleinte békésen zajlottak. Párizsban viszont a tüntetők késő délután

A tüntetők egy újságosbódét, a jegybank Bastille téri bejáratát és egy éttermet is felgyújtottak a tüntetés útvonalán. Autókat is feldöntöttek, hogy azokból és más tárgyakból barikádokat építsenek, amelyek mögül megdobálták a rendőröket.

