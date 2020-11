Az etióp kormányhadsereg elfoglalta a lázadó tartomány fővárosát

Abij Ahmed etióp kormányfő Twitter üzenetében közölte, hogy a hadsereg legyőzte Tigré tartományban a lázadókat, és elfoglalta a tartomány fővárosát Mekellét, és ezzel véget ért a lázadók elleni katonai művelet.

Az MTI a Reutersre hivatkozva idézi a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) parancsnokát, Debrecion Gebremikaelt, aki hangoztatta: folytatják a harcot a kormánycsapatok ellen. A lázadók parancsnoka ugyanakkor kijelentette, hogy folytatják a harcot minden fronton. A Reuters hírügynökség szerint ez egy elhúzódó gerillaháborút jelezhet előre.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary A megnövekedett terrorveszély miatt az etióp főváros utcáin járőröző katonák.

A kormányfő dicsérte a hadsereg katonáit, amiért a harcok során szerinte nem ártottak egyetlen civilnek sem, és Mekele épen maradt. Jelentések szerint a konfliktusban több ezren vesztették életüket és százezrek váltak földönfutóvá. Lakosok tízezrei menekültek Szudánba. Tigrében legalább 600 ezer alultáplált ember szorul segítségre, ők a térség lezárását követően elérhetetlenné váltak a segélyszervezetek számára.

Will Davison, a Nemzetközi Válságcsoport (ICG) nevű nemzetközi civil elemzőintézet egyik elemzője a Reutersnak azt mondta: Noha nem lehet tudni, hogy a tigréi lázadók mennyire gyengültek meg a kormányhadsereg offenzívájában, ellenállásukat jelentősen támogathatja ezután is a helyi közigazgatás, a milícia és más helyi nacionalista erők is.