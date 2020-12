Úgy tett meg másfélszáz kilométert gyalog, hogy nem emlékszik rá

Úgy járt a német férfi, mint a klasszikus vicc alanya, aki a szombati buli után Hajdúhadháza helyett Hamburgban ébredt – kedden.

A foter.ro írta meg az esetet, miután a 112 segélyhívószámon a Krassó–Szörény megyei Resicabányáról, egészen pontosan a Doman lakótelepről jelentkezett be az eltévedt turista. A 42 éves németországi férfi jelentette a hatóságoknak, hogy eltévedt, és nem tudja, hogy milyen városban van. Elmondása szerint Németországból indult el, és fogalma sincs, hogyan került oda, ahol éppen van. Annyit tudott, hogy Nagylaknál lépte át a határt, gyalog. A két település között légvonalban is 130 kilométer a távolság, közúton még ennél is jóval több.

A csendőrség egy templom udvarán talált rá, a hideg miatt nem túl jó állapotban. A férfi egy improvizált ágyon töltötte az éjszakát a parókia udvarán, nem volt nála egyéb, csak egy hátizsák és két szatyor. A csendőrök ellenőrizték, hogy történt-e illetéktelen behatolás a templomba vagy a parókiára, de mindent rendben találtak. Végül hívtak egy mentőt, hogy az orvosi ellátásra szoruló férfit kórházba szállítsák.

Valószínűleg a német külképviselet fog segíteni a kissé eltévedt férfinak. Hogy mi okozta emlékezetkiesését, arról nem szól a hír.