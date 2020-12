Lazítást hoz a Mikulás Ausztriába

A jövő héten tömeges tesztelés kezdődik, és dolgoznak a sípályákkal kapcsolatos cselekvési terven is.

Ezrével dolgoznak honfitársaink Ausztriában úgy, hogy családjuk egy része itt él. Sokan el is váltak, de látni szeretnék karácsonykor a gyereküket.

A rendkívüli korlátozásokat december 7-én ugyan enyhítik Ausztriában, de csak egyes területeken és bizonyos szigorítások érvényben maradásával – jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szerdán (december 2.) a kormányülést követően.

Az óvodák és az iskolák alsó tagozatai újra fogadhatják a gyerekeket, illetve az érettségiző osztályok is visszatérhetnek oktatási intézményeikbe, ám a tanulóknak kötelező lesz a maszkviselés az iskolában is. A kereskedelmi, illetve szolgáltató egységek is kinyithatnak, ahol a maszkviselés mellett előírják, hogy tíz négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat az üzletben, azonban a mozik, színházak, hotelek, valamint az éttermek és a sportlétesítmények január 7-éig még zárva maradnak.

Mindannyiunknak nehéz átvészelni a teljes zárlatot, de az új megbetegedések számának csökkenő tendenciája nyomán láthatjuk, hogy az hatásos volt

– emelte ki a kancellár.

Ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy a járványnak még nincs vége, a vírus még itt van közöttünk, és még mindig magasak a fertőzéssel kapcsolatos számok

– mondta a kormányfő.

Az osztrák belügyminiszter, Karl Nehammer fokozott rendőri jelenlétet ígért a bevásárlóközpontokban, és arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg ne a nyitás első napján rohamozzák meg a boltokat.

A kijárási korlátozáson is enyhítenek hétfőtől csak az este 8 és reggel 6 óra közötti időszakra terjed ki. Ezen felül a privát találkozások számát két különböző háztartás tagjai között hat főben határozták meg, ezt a karácsonyi időszakban majd tíz főre szeretnék emelni.

Mindemellett a karácsonyi időszakra szigorú beutazási korlátozásokat vezetnek be azokra az országokra, amelyekben a tizennégy napos megbetegedési átlag, amely százezer lakosra vetített kétheti átlagot jelent – átlépi a 100-at.

Ez gyakorlatilag minden szomszédos országra igaz jelenleg.

Ezzel az intézkedéssel a karácsonykor hazautazók tömegeit akarják visszatartani, megelőzendő az ünnepek utáni további behurcolást. Aki ennek ellenére az utazás mellett dönt, az Ausztriába való visszatéréskor tíz napos karanténnal kell számolnia, és csak a karantén ötödik napján teszteltetheti magát. Az intézkedés december 19 és január 10 között lesz érvényben.

Központi kérdés volt Ausztriában a sípályák, felvonók nyitvatartása, amelyek december 24-én kinyithatnak, azonban a hoteleknek és a vendéglátó egységeknek zárva kell maradniuk előreláthatóan január 7-éig.