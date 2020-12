Szájer József hívatlan vendégként ment el az orgiára, amelyen lebukott

Egy 29 éves doktorhallgató, David Manzheley szervezte a brüsszeli orgiát, ahol Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megjelent péntek este – idézi a Blikk azt az interjút, amelyet a Het Laatste Niews készített a férfival.

David Manzheley elmondása szerint Szájer Józsefet eredetileg nem is hívták meg, ő maga pedig azt sem tudta, hogy egy EP-képviselő toppant be váratlanul a lakásába. Vendéglátóként eredetileg csak tíz vendéget hívott meg, de végül huszonöten jelentek meg, sokan elhozták a barátaikat is.

A rendőrség kopogtatás nélkül törte ránk az ajtót

– mesélte a férfi. A rendőrök durván viselkedtek velük, sértegették őket. „Mégis hogyan tudtuk volna odaadni az igazolványainkat olyan gyorsan, amikor alsónadrág sem volt rajtunk?” – méltatlankodott a szervező.

Csak iszogattunk, mint egy kávézóban, és persze közben a vendégek egymással szexeltek

– emlékezett vissza, de azt tagadta, hogy drogoztak volna.

Az orgiát egy bár felett tartották a brüsszeli rue des Pierres egyek első emeleti lakásában, ahol a falakon fekete pókhálók, koponyák, ördögvillák, rózsaszínű szívecskék vannak kifüggesztve, a földre pedig matracokat terítettek.

Kedd délelőtt a belga média számolt be arról, hogy a brüsszeli rendőrök péntek este egy orgián razziáztak a kijárási korlátozások miatt elrendelt gyülekezési szabályok megsértése miatt. Néhány órával később Szájer József közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy részt vett az orgián, vagyis ő volt az, aki belga ügyészségi közlések szerint az ereszcsatornán menekült a helyszínről. Amikor elkapták, véres volt a keze, a hátizsákjában pedig drogot találtak.

Szájer József a karanténszabályok megszegéséért vállalta a felelősséget, de a kábítószerrel való visszaélést nem ismerte el. Két nappal azután, hogy elkapták, lemondott EP-képviselői mandátumáról.