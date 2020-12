A szlovén kormány nem ad pénzt az állami hírügynökségnek

A balkáni ország kormánya felfüggeszti az állami hírügynökség, az STA finanszírozását. A szlovén Kormányzati Kommunikációs Hivatal (UKOM) már az októberi kompenzációs összeget sem utalta át a médium számára, így száz újságíró megélhetése került veszélybe, s 2021-re sem tervezi a finanszírozást – adta hírül a nepszava.hu.

A felek egymásra mutogatnak, hiszen a hírügynökség szerint a kormányzati hivatalnak nem volt semmilyen jogi vagy erkölcsi alapja a támogatás felfüggesztésére, mert minden kötelezettségüknek eleget tettek. Ezzel szemben az UKOM az állítja, hogy az STA igazgatója, Bojan Veselinovič nem adta át nekik azt a dokumentációt, amely lehetővé tenné az összeg folyósítását.

Az STA arról is tájékoztat, hogy rendszeresen informálták munkájukról a felügyelőbizottság tagjait, éves beszámolójukról pedig parlamenti vita is volt. A hírügynökség elmondta azt is, a munkájukat, a független tájékoztatást mindezek ellenére folytatják, ám amennyiben nem kapnak pénzt, hosszabb távon erre nem lesznek képesek.

Szlovéniában az STA-ról szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy az államnak gondoskodnia kell a nemzeti hírügynökség autonómiájáról és szerkesztőségi függetlenségéről, illetve anyagi támogatásáról.