Találkozott Karácsony Gergellyel, rávette a kormányt egy ösztöndíjprogram finanszírozására, és a járvány elleni védekezésben is látja az üzletet. Tajvan új budapesti főképviselője, Liu Si-csung csak szeptemberben érkezett Budapestre, de máris új alapokra helyezné a kapcsolatokat. A kérdés már csak az, mit szól ehhez Peking.

Személyében érdekes diplomatát küldött Magyarországra a tajvani kormány; Liu Si-csung személyében először vette át politikai kinevezett a budapesti képviselet vezetését. Liu szeptemberben érkezett Magyarországra, és elődeivel szemben nem diplomataként futott be karriert:

a Pekinggel szemben fellépő, a világpolitikai konfliktusokba derékig beleálló Caj Ing-ven elnök személyesen nevezte ki a posztra.

Életpályám világossá teszi, hogy miért én kaptam meg a budapesti képviseletet. A politikában és a gazdasági szférában is dolgoztam –

mondja a tajvani diplomata, amikor az Astoriánál található képviseleti irodában beszélgetünk.

Liu politikai elemzőként kezdte karrierjét, Tajnan város vezetésében töltött be tisztséget, dolgozott külkereskedelemi területen és több neves kutatóintézetnél, így a washingtoni Brookings Institute-ban is. Nem mellesleg pedig a tajvani függetlenségpárti kormánypárt, a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) nemzetközi osztályát is vezette.

Már a beszélgetés elején kiderül: Liu-nak Budapesten mindenekelőtt fel kell kavarnia az állóvizet. Tajvan szuverenitását jelenleg az egész világon 15 állam ismeri el, a többiek, így Magyarország is Pekinggel tart fenn diplomáciai kapcsolatot.

Ellensúlyozzák a népi Kínát

Mivel Tajpej nagykövetségekkel ezekben az országokban nem rendelkezik, képviseleti irodákon, kereskedelmi kirendeltségeken keresztül próbál építkezni a nemzetközi kapcsolataiban. Mozgástere ennek megfelelően szűkebb. Budapesten főként gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatokra korlátozódik, ráadásul Magyarországon tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az elmúlt tíz évben rengeteget fejlődött a kapcsolat Pekinggel.

márpedig egy hirtelen burjánzó tajpeji barátság akár a Kínában elért eredményeket is veszélyeztetheti. Liu szerint azonban felül kell emelkedni a politikai akadályokon.

Megértem a magyar kormány stratégiáját, ésszerű, ahogyan a világpolitikában barátokat keres. Mindig bölcs megközelítés, ha egy ország változatos kapcsolati hálóra törekszik

– állítja Liu, aki szerint éppen ez indokolja, hogy Budapest Tajpejjel is élénkebb viszonyra törekedjen. A képviselet vezetője felfelé építkezne: a gazdaságtól az oktatási kapcsolatokon keresztül a testvérvárosi együttműködésig számon területen lehet elindítani az együttműködést, ami később alapul szolgálna a jobb viszonynak.

A kulcsszó – mint fogalmaz – az összeköttetés, a „konnektivitás″.

Minél több területen szorosabbra fonná a kapcsolatot a két ország között, kezdve például az átlagemberek tájékoztatásával. De bőven van tér az építkezésre a hagyományosnak mondható területeken, mint a gazdaság, a kulturális és oktatási kapcsolatok. A koronavírus-járvány felgyorsítja a világgazdaság átrendeződését. Liu elmondja, gazdasági és politikai okok miatt egyre több tajvani vállalat költözteti el Kínából beruházásait. Bár elsősorban a délkelet-ázsiai térségbe áramlik a tajvani tőke többsége, Közép-Európa szerepe egyre jobban felértékelődik.

Magyarországon viszonylag olcsó és nagyon jól képzett munkaerő van. A kormány az elmúlt években számos gazdaságélénkítő intézkedést elfogadott, az országban kedvező a befektetői környezet. De a legfontosabb az ország stratégiai fekvése. Innen nemcsak a térség többi országa, de a nyugat- és észak-európai piacokat is elérhetik a tajvani cégek

– teszi hozzá a képviselet vezetője.

Liu szerint ez már nem csak elméleti síkon valósult meg. A kerékpárokat, elektromos járműveket gyártó Giant Group bővíteni akarja gyöngyösi üzemét, illetve jelenleg is zajlanak tárgyalások több, egészségügyi védőfelszerelést gyártó tajvani beruházóval. Történt előrelépés az oktatási kapcsolatokban is.

Egy kétoldalú megállapodás következtében a magyar kormány finanszírozni fogja tajvani egyetemisták képzését, márpedig eddig mindig Tajpej állta a számláját.

Ezek mind hozzájárulnak az emberek közötti kapcsolatok elmélyítéséhez

– teszi hozzá Liu.

Bár rövid idő alatt Liu ígéretes fejleményekről számolhat be, a tajvaniak szemében a térségünkből bizonyára Csehország vezeti a népszerűségi listát. Hivatalos látogatást tett ugyanis augusztusban Tajvanon a prágai szenátus elnöke, Miloš Vystrčil; az ország második közjogi méltósága százfős politikai és üzleti delegációt vitt magával. Bár a tajpeji kormány egyértelműen nyert a történelmi látogatással, Prágának számolnia kell a következményekkel. Peking közleményben opportunista provokációnak minősítette a vizitet, és a lépés megosztotta a cseh politikát is.

Mikor arról kérdezem, vajon a térségünkben jelentkezett diplomáciai rezgések nem egy átfogó külpolitikai stratégia eredményei-e, Liu leszögezi: Prága és Tajpej kapcsolatának más a természete, ő pedig kizárólag a kétoldalú kapcsolatokért felel. Az ellenzék azonban érdekelt lehet a jó viszonyban a tajpeji képviselettel.

Erre utal legalábbis, hogy Karácsony Gergely, Budapesti főpolgármester és helyettese, Kerpel-Fronius Gábor elsők az között találkozott a tajvani küldöttel. Az októberi találkozóról cikk is született, a fotón a két magyar politikus „Tajvanról jöttem″ feliratú sapkában pózol.

Karácsonyékkal az úgynevezett okosváros program keretein belül találkoztak; Liu szerint az ellenzéki városvezetés nagyon érdeklődő volt. Egyebek mellett azt hangsúlyozták, hogy szeretnének minél többet tanulni Tajvantól.

Mivel korábban Liu a dél-tajvani Tajnan városvezetésében dolgozott, számos polgármestert ismert, s céljai között szerepel a testvérvárosi, megyék, régiók közötti kapcsolatok kiterjesztése is. A kormánypártban is szívesen fogadták a diplomatát. A Tajvannal minidig barátságos Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke hivatalában fogadta Liut, és találkozott más kormánypárti képviselőkkel is.

„Ha valamibe nem akarok belekeveredni Magyarországon, az a pártpolitika″

– szögezi le a tajpeji küldött. Szerinte a feladata egyszerű, a két ország érdekeit szem előtt tartva építeni a kapcsolatokat, amelyek alapja, hogy a tajvaniak és a magyarok tudjanak egymásról, ismerjék egymást.

Éppen ezért, a diplomata összességében büszke eddigi tevékenységére, és elmondja, helyi környezetében is így látják.

A magyar barátaim, köztük kormányzati tisztviselők is azt mondják, jó úton járok

– teszi hozzá.

(Borítókép: Tajvan Magyarország / Facebook)