Formálódik az európai egészségügyi unió

Az Európai Unió tagországainak egészségügyi miniszterei videokonferenciájukon arra jutottak, hogy noha a koronavírus-járvány terjedésének európai alakulása óvatos optimizmusra adhat okot,

túl korai lenne a járvány visszaszorítására tett korlátozások enyhítése.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Németország egészségügyi minisztere, Jens Spahn elmondta: az ülés résztvevői egyet értettek abban, hogy a tavaszi állapotokhoz képest mára az Európai Unió jobban felkészült a határokon átnyúló súlyos egészségügyi fenyegetések leküzdésére.

Egyetértettek abban is, hogy még szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok között a jelenlegi és a mostanihoz hasonló jövőbeli világjárványok és más egészségügyi fenyegetések elleni fellépés sikeréhez. Kiemelték azt is, hogy

az európai egészségügyi unió tervezett létrehozása fontos lépés lesz egy erősebb és ellenállóbb Európai Unió felé.

Az Európai Unió bizonyítja erejét a járvány második hullámának idején. Együtt fogjuk beszerezni és forgalmazunk majd a koronavírus elleni vakcinákat. Segítünk egymásnak a betegek gondozásában, figyelmeztető alkalmazások határon átnyúló hálózatát építjük ki, megerősítve ezzel Európa ellenálló képességét

− mondta a német egészségügyi miniszter.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres egy másik virtuális tanácskozáson arról beszélt, hogy

sajnos, az ajánlások közül nagyon sokat nem tartanak be. Egyes helyzetekben pedig elutasították a tényeket és nem vettek tudomást az útmutatásról. Míg egyes országok csak egy irányt követnek, a vírus minden irányban terjed.

Emlékeztette az ülés résztvevőit, hogy Donald Trump amerikai elnök a járvány közepén jelentette be, hogy kormányzata leállítja a WHO támogatását. Trump szerint a WHO tehet arról, hogy a járvány ennyire elterjedt világszerte, ugyanis segített Kínának leplezni a fertőzések mértékét. Joe Biden erre reagálva megígérte, hogy visszafordítja a kilépési folyamatot.

