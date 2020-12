Helyi idő szerint este 9 órakor (magyar idő szerint 8-kor) zárták az urnákat a romániai parlamenti választáson.

A választási hatóság, az AEP megrendelésére készített exit poll felmérés szerint

meglepetésre a szociáldemokraták (PSD) végeztek az élen, 30,6 százaléknyi voksot kaptak.

Második helyre a Klaus Iohannis államfő által is támogatott, Ludovic Orban kormányfő vezette nemzeti liberálisok (PNL) futottak be 29,10 százalékkal. Harmadik helyre az utcai és kormányellenes tüntetésekből kinőtt, nagy reményekkel várt kormányellenes erő, a Mentsük meg Romániát (USR) futott be 16,4 százalékkal.

Az RMDSZ vezette magyar szövetség listájára 5,7 százaléknyian szavaztak,

ami azt jelenti, hogy a magyarságnak a következő négy évben is lesz törvényhozási képviselete Romániában.

Nagy meglepetés az is, hogy az alig egy éve alakult Alianța penru Unirea Românilor (AUR) – Románok Egyesüléséért Szövetség, amelyet a legmerészebb közvélemény-kutatók is alig 4 százalék körül mértek, 5,3 százalékkal szintén bejutott a parlamentbe.

Traian Băsescu centrista-nacionalista Népi Megmozdulás (PMP) pártja 5,5 százalékon áll, ugyanúgy, mint a Victor Ponta volt kormányfő vezette szociálliberális PRO Romania.

Az adatokból kiviláglik, hogy a megméretést teljes érdektelenség kísérte,

a részvételi arány 31,84 százalékon állt meg.

Az eddigi legalacsonyabb részvételt 2008-ban mérték, akkor a választók mindössze 39,20 százaléka ment el szavazni, ami alig több mint hétmillió jogosultat jelentett. Négy évvel ezelőtt sem volt sokkal fényesebb a helyzet, amikor 7,3 millió ember vette a fáradságot, hogy éljen szavazati jogával.

Klaus Iohannis, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke már többször jelezte, hogy egy esetleges PNL-győzelem után a pártja az USR-vel lépne koalícióra.

Az Egyesült Királyságtól az úzvölgyi temetőig

Az AUR-t, a Románok Egyesüléséért Szövetséget az Egyesült Királyságban hozta létre az a Moldovai Köztársaságban született George Simion, akinek egyik legmarkánsabb követelése Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülése. A magát a diaszpóra pártjaként is aposztrofáló AUR sikerének az az oka, hogy sikerül magához vonzania a szociáldemokratákból és a centrista-nacionalista pártokból kiábrándult románokat. George Simion és az AUR például az úzvölgyi tüntetések állandó szereplője volt, a magyarellenes kirohanásairól ismert Dan Tanasa is szoros kapcsolatot ápol a párttal.