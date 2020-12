A Mastercard és a Visa is vizsgálja a PornHub elleni erőszakvádakat

A Mastercard vasárnap jelentette be, hogy ki fogja vizsgálni azokat a vádakat a PronHub ellen, amelyek szerint a videomegosztó portálon eszméletüket vesztett nők és gyermekek elleni szexuális erőszakot bemutató videók is megjelentek – írja a Reuters.

Ez az ügy nem a pornóról, hanem a nemi erőszakról szól. Abban mindenkinek egyet kell értenie, hogy gyerekek vagy bárki (aki nem egyezett bele) elleni erőszakot promotálni elfogadhatatlan.

A Mastercard azt mondta a Reutersnek, hogy a vádakat már együtt vizsgálják a PornHub szülőjével, tulajdonosával és üzemeltetőjével, a Mindgeekkel, és ha a vádak megalapozottak, azonnal intézkednek. A PornHub levélben tagadta a szerinte „felelőtlen” és „arcpirító” feltevéseket.

Az ügyről a The New York Times írt egy nagy visszhangot kiváltó cikket, amely után a magát „aktivista befektetőként” aposztrofáló amerikai milliárdos befektető, Bill Ackman felszólította a Mastercardot és a Visát, hogy ideiglenesen tartsák vissza a PornHubnak szánt utalásokat. Ugyanerre szólította fel az American Expresst is, bár a cég kártyáival nem lehet fizetni az oldalon.

A Visa közölte, hogy tisztában vannak a vádakkal és „aktívan együttműködnek” az érintett pénzügyi intézetekkel, hogy kivizsgálják az ügyet.

Ha kiderül, hogy nem felel meg az alkalmazandó törvényeknek, vagy a pénzügyi intézmények elfogadható használati irányelveinek és biztosítási szabványainak, akkor nem fogják tudni fogadni a Visa-fizetéseket.

Az American Express elmondta, hogy régóta fennálló, globális szabályzatuk van arra vonatkozóan, hogy felnőttnek szánt oldalakon nem lehet fizetni a kártyáikkal.