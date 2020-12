Magas a fertőzöttek és halottak száma is.

Annak ellenére, hogy az olasz kormány tagjait minden tizedik napon tesztelik, Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter koronavírustesztje is pozitív lett, amit a hétfői (december 7.) kormányülésen jelentettek be – adta hírül az MTI. Ezt a kormányülés alatt közölték, így a tanácskozást azonnal megszakították, majd a belügyminiszterhez legközelebb ülő külügyminiszter, Luigi Di Maio, valamint az igazságügyi tárcát vezető Alfonso Bonafede is tíznapos karanténba vonult. Ezenfelül tüdőgyulladással kórházba szállították Mara Carfagna képviselőt. A felfüggesztett, a gazdasági helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról döntő kormányülést pedig keddre (december 8.) halasztották.

Ahogy arról az Index is már korábban beszámolt, Olaszországban nagyon súlyosak a koronavírus-járvány okozta problémák: a halálesetek, a fertőzések és a gazdasági problémák tekintetében egyaránt. Az elmúlt 24 órában 528 beteg halt meg a korábbi 564 után, és bár az elhunytak száma december 3-tól napról napra csökken, számuk már elérte a 60 606-ot.

A halottak közel negyven százaléka az északi Lombardia tartományban hunyt el február vége óta, akiknek az átlagéletkora nyolcvan év, és kilencvenhét százalékukat más, krónikus betegség miatt is kezelték. Massimo Gallo professzor, a milánói Sacco kórház virológusa szerint

legalább húszezer idős beteg életét meg tudták volna menteni, ha a nyári hónapokban nem oldják fel a járványintézkedéseket.

Sok az ellentmondás az adatokban, az aktív fertőzöttek száma 748 ezerre apadt, illetve fokozatosan csökken a kórházban kezeltek száma, valamint már egyetlen tartomány sem tartozik a legveszélyeztetettebb, vörös besorolásba, ám Walter Ricciardi egészségügyi szakértő szerint, aki a római kormány tanácsadója, a csökkenő számok ellenére Olaszország a második járványhullám tetőzését éli át, és a neheze csak decemberben és januárban várható.