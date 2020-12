Ismét katona lehet az USA hadügyminisztere

Joe Biden demokrata elnökjelölt Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot kéri fel a védelmi minisztérium vezetésére, döntést várhatóan ma hivatalosan is közlik majd – a CNN értesülését két forrás is megerősítette.

A hírcsatorna értesülései szerint Austin igent mondott a felkérésre. Amennyiben a szenátus is jóváhagyja a kinevezést, ő lehet az első afroamerikai ezen a poszton.

A demokrata elnökjelöltnek annak ellenére esett rá a választása, hogy a korábbi híresztelések szerint más személyek esélyesebbnek tűntek a pozíció elnyerésére.

Adam Smith demokrata képviselő, a fegyveres erők bizottságának vezetője például néhány órával korábban még arról beszélt, hogy Michele Flournoy – aki 2009 és 2012 közt a védelmi tárca miniszterhelyettese volt – lenne a legalkalmasabb személy a pozíció betöltésére.

Lloyd Austin korábban, 2013 és 2016 az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (Central Command) parancsnoka volt, így korábban már több pozícióban dolgozott együtt Joe Bidennel is, annak alelnökként töltött hivatali ideje alatt.

Régóta ismerik egymást, kölcsönös köztük a bizalom

– mondta egy, a CNN-nek nyilatkozó forrás.

Austin kinevezéséhez azonban a törvényhozásnak is hozzá kell járulnia, mivel mindössze 4 éve fejezte be az aktív szolgálatát. Márpedig az amerikai törvények szerint legalább a nyugalmazástól számított 7 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy megválasztható legyen a pozícióra. A hozzájárulás megadása azonban nem lenne példa nélküli, mivel James Mattis, Donald Trump korábbi minisztere esetében is erre volt szükség a kinevezéshez.

Védelmi miniszterként Lloyd Austint komoly politikai kihívások várják, kezdve azzal, hogy a törvényhozás egy része jelentősen csökkentené a hadügyi kiadásokat, miközben továbbra is elvárás a haderő modernizációja, az orosz és a kínai haderő-fejlesztésre adott megfelelő válasz, és persze Észak-Korea, az ISIS, az Irán elrettentését is menedzselnie kellene.