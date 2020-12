Kedden megkezdődik az új típusú koronavírus elleni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyságban – írja az MTI.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását.

Az Egyesült Királyság ezzel a világon elsőként adott hatósági jóváhagyást egy koronavírus-vakcina alkalmazására.

A kedden kezdődő oltási kampányhoz egyelőre 800 ezer adag vakcina áll rendelkezésre, de a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból a brit kormány összesen 40 millió dózist rendelt. Az első szállítmány pénteken érkezett Belgiumból kamionnal Angliába.

A vakcinákat eredetileg egy elosztóközpontba vitték, amelynek helyszínét a brit kormány nem hozta nyilvánosságra. Innen hétfő estére az országszerte kijelölt oltási helyszínekre továbbították az oltóanyagot.

Az első oltási fordulóra hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyeket, de később a körzeti orvosi rendelőkben, majd a patikákban is be lehet adni a vakcinát. Matt Hancock egészségügyi miniszter az oltási kampány kezdetének előestéjén kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy most már látszik a fény az alagút végén.

Erre a napra, a győzelem napjára a rettenetes betegség elleni küzdelem kulcsfontosságú pillanataként fogunk visszaemlékezni

– fogalmazott.

Sir Simon Stevens, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának vezérigazgatója ugyancsak kijelentette: az oltások beadásának megkezdése határozott fordulópont a járvány elleni küzdelemben. Hangsúlyozta, továbbá hogy ez lesz az ország történetének legnagyobb kiterjedésű oltási kampánya, amely olyan korábbi sikerekre alapul, mint a gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás és a TBC elleni oltási kampányok.

A Pfizer-BioNTech vakcina mellett a brit gyógyszerfelügyeleti hatóságok az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdték.

Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt.

Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak adott nyilatkozatában a minap elmondta: reméli, hogy a brit gyógyszerfelügyelet még karácsony előtt engedélyezi ennek az oltóanyagnak a forgalmazását is.

A professzor hozzátette: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják a vakcinákat, és ha az oltóanyagok valóban hatékonynak bizonyulnak,

akkor a Covid-19 által okozott halálozások, illetve a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető lesz.

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához.

A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorrendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek. A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.