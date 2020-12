Azután, hogy a Bloomberg és a Reuters is megszellőztette, hogy Magyarország végül feladja a vétót, és nem akadályozza meg az EU következő hétéves költségvetésnek, illetve a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhíteni hivatott mentőcsomagnak az elfogadását, a Deutsche Welle lengyel kiadása a megállapodás részleteiről is közölt információkat – derül ki az EUrológus cikkéből.

E szerint

A Deutschlandfunk rádió később meg is szerezte a megállapodás-tervezet teljes szövegét. Ebben az is szerepel, hogy a jogállamisági mechanizmus elindításához nem elég pusztán a megállapítás, hogy egy tagországban sérültek a demokratikus alapelvek.

