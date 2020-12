Szövetségi adóügyi vizsgálat indult Joe Biden fia ellen

A delaware-i szövetségi ügyészi hivatal vizsgálja Joe Biden megválasztott amerikai elnök fiának, Hunter Bidennek az adóügyeit – írja a CNBC. A vizsgálatról maga Hunter Biden tett bejelentést, mindössze öt nappal azelőtt, hogy a szövetségi államok összesen 538 elektora december 14-én összeülne és döntene az elnök személyéről. Joe Biden fia azt állítja, nagyon komolyan veszi az ügyet, de egy „professzionális és objektív” vizsgálat tisztázni fogja, hogy minden a törvényi előírásoknak megfelelően csinált.

A novemberi 3-i elnökválasztáson Joe Biden 306, republikánus ellenfele, a távozó elnök Donald Trump 236 elektor támogatását szerezte meg.

A delaware-i vizsgálatba beszállt az amerikai adóhatóság, az IRS bűnügyi részlege és az FBI is. Egyik fókuszában – derül ki a CNN híréből – Hunter Biden Kínában folytatott üzleti tevékenysége áll, és a többi között azt firtatja, hogy mi történt azzal a 2,8 karátos gyémánttal amelyet a megválasztott elnök fia 2017-ben fogadott el a CEFC China Energy nevű kínai cég vezetőjétől, a cégalapító és korábbi vezérigazgató Ye Jianmingtól. Hunter Biden akkor azon dolgozott, hogy a cég fektessen be az amerikai energiaszektorba. Az üzlet végül meghiúsult, Hunter Biden pedig korábban a New Yorkernek adott interjújában azt állította, annyira kényelmetlenül érezte a gyémánt miatt, hogy továbbajándékozta az egyik munkatársának.

Hunter Biden – aki hosszú időn át küzdött kábítószer-függőséggel – a megméretést felvezető kampányban sokáig a Trump-kampány célkeresztjében volt, amiért 2014-ben még alelnökként Joe Biden állítólag egy egymilliárd dolláros segély megvonásával fenyegette meg Petro Porosenko akkori ukrán elnököt, ha nem a fiát, Hunter Bident nevezik ki az ukrán gázipari cég, a Burisma Holdings igazgatótanácsi tagjának. Hunter Biden 2014-től 2019-ig viselte is a tisztséget, Trump szerint pedig Biden alelnökként nyomást gyakorolt az ukránokra, hogy váltsák le a Burisma Holdings ellen vizsgálódó Viktor Sokin főügyészt. Utóbbi 2016-ban meg is történt, a kijevi parlament leváltotta a korruptnak tartott főügyészt, arra azonban nincs bizonyíték, hogy Joe Biden nyomást gyakorolt volna ezért a fia védelmében, és arra sem, hogy az ukránok valaha vizsgálták volna a fia ügyeit.