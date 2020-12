Frankfurter Allgemeine Zeitung: A találkozó elején Mark Rutte holland miniszterelnök felvetette a kérdést: a német EU-tanács elnökségének Lengyelországgal és Magyarországgal kitárgyalt kompromisszuma gyengíti-e az új jogállamisági mechanizmust. De végül engedett. Angela Merkel (német) kancellár ... személyesen nagyon keményen dolgozott, hogy megoldást találjon Magyarország és Lengyelország aggályaira. A két ország blokkolta a járványügyi csomag elfogadását, mert nem voltak hajlandók összekapcsolni az uniós támogatást a jogállamiság normáival. A kompromisszum nem változtatja meg ezt a kapcsolatot.

Bild (Berlin): Orbán (Viktor) pénzforrása a következő választásokig csorog. Az EU-bizottság szempontjából a gyakorlatban ez „egy év plusz” késleltetést jelent, miközben a bírálók azt feltételezik: a következő magyarországi választásokig az összes uniós milliárd háborítatlanul csoroghat Magyarországra, ahogyan az éghajlatvédelmi és a járványügyi alapok pénzei is. Sőt a bírálók három év haladéktól is tartanak, valamint attól, hogy akkorra már nem sokat lehet megmenteni a sajtó és az igazságszolgáltatás függetlenségéből. Hogy a korrupció témáját ne is említsük.

La Libre Belgique (Brüsszel): Hogy megmentse a következő költségvetést és az európai helyreállítási tervet, az unió semmit nem áldozott fel Magyarország és Lengyelország javára, hacsak időt nem.

Die Presse (Bécs): Elárulta-e az Európai Unió elveit? Felteszi valószínűleg ezt a kérdést néhány megfigyelő a jogállamiság betartása körüli vitában, amelyben Lengyelország és Magyarország blokkolta az uniós pénzügyi terv és a koronavírus-segélyalap elfogadását. A varsói és budapesti nemzeti-populista kormányok, amelyek uniós forrásokból társfinanszírozva akarják államaikat Oroszország és Törökország mintájára illiberális rezsimekké átalakítani, engedményeket csikartak ki az EU-ból. Ezek az engedmények minden valószínűség szerint ahhoz vezetnek, hogy az esetleges eljárások hosszabb ideig tartanak, és szűkebbek lesznek, mint azt a jogállamiság védelmezői remélik.

Corriere della Sera (Milánó): Magyarország és Lengyelország (vezetői) azzal térhetnek haza, hogy megmenekült a szuverenitás....

Borítókép: Orbán Viktor - Reuters Fotós: Yves Herman