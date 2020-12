Putyin orosz emberi jogi bíróságot akar

Vlagyimir Putyin támogatja egy orosz emberi jogi bíróság létrehozását – adta hírül az MTI közleményében. Hozzátéve, hogy ez persze finanszírozást és szervezeti változásokat is igényelne. Fontosnak tartotta továbbá, hogy bár az Európa Tanácsnak az igazságszolgáltatás hatékonyságát felügyelő bizottsága kedvező jelentést tett közzé Oroszországról, azért a hatóságok továbbra is dolgozzanak a rendszerben jelentkező törvénysértések kiszűrésén.

Az MTI szerint az orosz elnök arról is beszélt, hogy felülvizsgálnák a külföldi ügynökként kezelt civil szervezetekre vonatkozó szabályozás – amely mintájára a külföldi támogatást elfogadó magyar civil szervezetek sokat vitatott szabályát is megalkották, és amit idén nyáron az Európai Bíróság minősített törvénysértőnek – magánszemélyekre kiterjesztését célzó törvénytervezetet, mondván nem kell túlzásba esni a szabályozással.

Mindig abból indulunk ki, hogy ez a törvénytervezet csak egy dologgal függ össze: annak biztosításával, hogy idegen országok ne avatkozzanak bele a belügyeinkbe, amin pedig dolgoznak.

– mondta az orosz elnök, aki szerint valós fenyegetést jelent az orosz belpolitikába való ilyesforma beavatkozás.

Az MTI szerint elrendelte egy

széles körű amnesztia bevezetésére vonatkozó javaslat tanulmányozását is,

de egyben emlékeztetett arra is, hogy 1917-ben milyen súlyos következményekkel járt az orosz nagyvárosokban, amikor az ideiglenes kormány nagyszámú elítéltet engedett szabadon.

Putyin kijelentette azt is, hogy

Oroszország nem cenzúráz a nemzetközi médiatérben, de kénytelen válaszolni más országok effajta lépéseire.

Egy nappal korábban az orosz parlament alsóházában törvénytervezetet nyújtottak be, amelynek értelmében megbírságolnák, sőt, blokkolnák azokat a külföldi online szolgáltatókat, amelyek hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak az orosz tömegtájékoztatási eszközök ellen.

Az MTI tudósításából az is kiderül, hogy az orosz elnök kegyelmet adott Mihail Hodorovszkijnak. Az egykori oligarcha haldokló édesanyja miatt kapott felmentést, no meg Putyin állítása szerint azért is, mert közvetve elismerte bűnösségét a hozzá intézett, szabadságvesztése hátralevő részének elengedését kérő levélben.