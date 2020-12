A román Nemzeti Liberális Párt (PNL), Klaus Iohannis államfőhöz fordult, hogy a vasárnapi parlamenti választások nyomán körvonalazódó koalíció jelöltjének, Florin Citu pénzügyminiszternek adjon felhatalmazást a kormányalakításra.

Ludovic Orban volt kormányfő, a PNL elnöke szerint a pártvezetés egyetlen tartózkodással csaknem egyhangúlag szavazott bizalmat Florin Citunak, akinek a jelöléséről előzőleg a párt éléről államfővé választott Klaus Iohannisszal is egyeztetett. Ludovic Orban arról is tájékoztatott, hogy a PNL az USR-PLUS szövetséggel és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) alakítana kormányt, és remélik, hogy a (nem magyar) kisebbségi frakció támogatását is megszerzik.

A 48 éves Florin Citu az Egyesült Államokban, az Iowai Állami Egyetemen 1996-ban szerzett közgazdász-matematikusi oklevelet és mesteri fokozatot. Facebook-oldalán köszönte meg, hogy pártja és a koalíciós partnerek bizalmat szavaztak neki.

Mulțumesc tuturor celor care vor să construim împreună o Românie liberă și liberală. #RomaniiTrebuieSaStie #RomaniaLiberala Közzétette: Florin Cîţu – 2020. december 9., szerda

Florin Citu nem is először lenne miniszterelnök-jelölt, februárban, amikor a PNL és Klaus Iohannis államfő még előrehozott választásokat akart, az elnök rábízta az egyik olyan „áldozati kabinet" megalakítását, amelynek biztosan nem szavazott volna bizalmat a törvényhozás baloldali többsége, és így hozzájárul a parlament feloszlatásával kapcsolatos alkotmányos feltételek megteremtéséhez. Az előrehozott választások tervét azonban a koronavírus-járvány kivitelezhetetlenné tette, az év elején hetekig ügyvivő kormány által vezetett Romániában is rendkívüli állapotot kellett bevezetni, és nélkülözhetetlenné vált egy teljes jogkörű kabinet beiktatása. Ekkor Florin Citu visszaadta megbízatását, hogy a parlament újból beiktathassa a PNL-elnök Ludovic Orban, néhány hete megbuktatott kormányát.

Most azonban a jelek szerint a PNL és Klaus Iohannis komolyan gondolja jelölését. Szerdán a román média még biztosra vette, hogy az államfő bizalmi embere, a jelenlegi ügyvivő kormányt vezető Nicolae Ciuca védelmi miniszter lesz a PNL jelöltje, ám a választásokon győztes, koalíciós partnerek híján mégis ellenzéki szerepre kényszerülő Szociáldemokrata Párt (PSD) hangosan tiltakozott az ellen, hogy egy Irakot, Afganisztánt és Bosznia-Hercegovinát megjárt hivatásos katonára, Románia volt vezérkari főnökére akarják bízni a „rendcsinálást”.

Romániában még nem hirdették ki a parlamenti választások hivatalos végeredményét, Klaus Iohannis csak ezt követően hívhatja kormányalakítási konzultációra a parlamenti pártokat. Az általa kinevezett kormányfőjelöltnek tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy bizalmat kérjen a kormányának és programjának. A vasárnap megválasztott új parlament legkorábban december 21-én tarthatja meg alakuló ülését.