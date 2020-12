Étterembe nem, moziba és konditerembe azonban továbbra is járhatnak Szlovákiában a lezárások ellenére is. Tegnap délután jelentette be Igor Matovič kormányfő, Marek Krajčí egészségügyi miniszter, Ján Mikas országos tisztifőorvos és Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter a szigorításokat.

December 11-től bezárnak az éttermek teraszai, az ételkiadás üzemelhet.

December 14-től hotelekbe és síközpontokba csak 72 óránál nem régebbi negatív teszttel lehet belépni.

December 21-től bezárnak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak – ez legalább három hétig lesz érvényben, ám ha javuló tendecia következik be az országos adatokban, akkor fokozatosan nyithatnak majd az üzletek járásonként.

December 28-tól minden 500 főnél nagyobb cégnél megkezdődik a rendszeres tesztelés.

Kapcsolódó A tiszti főorvos dönt arról, hogy bezár-e karácsonyra Szlovákia A hírt a belügyminiszter is megerősítette, a részletekről még szerdán tájékoztatják a lakosságot.

A mozik, színházak és konditermek nyitva tarthatnak, ahogy a templomok is. Ám az utóbbi kérdéses, erről még egyeztetnek az egyházi vezetőkkel, hogy karácsony idején ne legyenek túl sokan az istentiszteletek és misek alatt.

A körkép.sk tudósítása szerint az országos tisztifőorvos úgy vélekedik, így kellőképpen tudják korlátozni az emberek mozgását. Marek Krajčí azonban megjegyezte, ezekre az intézkedésekre már korábban szükség lett volna.

Az ünnepekre viszont semmilyen más szigorítást nem hoznak. Bíznak abban, hogy az emberek lesznek annyira felelősségteljesek, hogy tudják hogyan töltsék idén a karácsonyt.

(Borítókép: Fertőtlenítés Pozsonyban. Fotó: Vladimir Simicek / AFP)