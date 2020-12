Vakcinatagadók az orosz kommunisták

A vakcinaoltás veszélyeit hosszasan taglaló dokumentumokat osztogattak az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának tagjai a moszkvai polgármesteri hivatal épülete előtt tartott e heti, vakcinaellenes tüntetésükön.

A kommunisták a védőoltást a „fasizmus újjászületésének” titulálták, a tűszúrást pedig egyenesen tömegpusztító fegyverekkel azonosították röpirataikban.

Hogy miért tömegpusztító fegyverekről van szó? A tüntetésen terjesztett iratok szerint a vakcina „nanotechnológiai termék”, amely elektromágneses mezőt gerjeszt. Ez a testbe bejutva megöli az beoltottakat – állítják.

Друзья, мы одержали новую победу! После ряда мероприятий, проведенных КПРФ и нашими союзниками (включая только что состоявшуюся акцию в Москве), проект закона о дистанционном образовании сегодня был снят с повестки заседания российского парламента. Но самоуспокаиваться нельзя! pic.twitter.com/W5Wd28bVnC — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) December 9, 2020

A tüntetés egybeesik azzal, hogy Oroszországban megkezdődött a tömeges védőoltás a Szputnyik V nevet viselő, az orosz illetékesek szerint 95 százalékos hatékonysággal bíró vakcinával. A Szputnyik hatékonyságát számos nemzetközi szakember kétségbe vonta, egyebek közt azért is, mert jelenleg a klinikai tesztelés harmadik fázisában van, és még csak előzetesen lett bejegyezve.

Az oltási kampány önkéntes alapon zajlik, viszont sokan nem bíznak a szerben, beszámolók szerint nem is kígyóznak a sorok az oltóközpontok előtt. Az oltásban a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjai élveznek elsőbbséget, illetve mások mellett az egészségügyi dolgozók. Az önkéntesség az ő esetükben egyes jelentések szerint kötelező jellegű. A Szabad Európa Rádió szerint több orosz kórházban egyszerű választás elé állítják az egészségügyi dolgozókat: beadatják a védőoltást, vagy kirúgják őket.

Gates világuralomra tör

A röplapok érvelése a védőoltás ellen a kommunisták vezetője, Gennagyij Zjuganov állításait tükrözte, azok pedig a világhálón terjedő összeesküvéseket. Például azt, hogy a védőoltás a Microsoft-alapító Bill Gates ördögi tervének a része, amelynek célja a „digitális rabszolgaság” elérése.

Hogyan érik ezt el? Mikrocsipek beültetésével az oltás révén.

A vakcinaellenesség és vírustagadás nem oroszspecifikus jelenség, számos szervezet politikai tőkét kovácsolt belőle. Megfigyelők szerint a járványügyi korlátozásokkal elégedetlenkedőket és az összeesküvésekre nyitottakat szívják fel azok a tömörülések, amelyek platformot adnak a vírusszkepticizmusnak, kihasználva a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségeket.

A romániai parlamentbe frissen bejutott ultranacionalista AUR párt is kampányolt a maszkviselés-ellenességgel, az orosz kommunistákhoz hasonlóan pedig a német Alternatíva Németországnak (AfD) is emlegette a fasizmust a járványügyi korlátozások miatt. Az orosz kommunisták retorikájához hasonlóan a német járványügyi korlátozások elleni tüntetéseken is elterjedt, hogy felcserélték az áldozati szerepeket.

Az orosz törvényhozás alsóházában, a dumában ellenzékben lévő kommunisták egyik képviselője, Valerij Raskin például védelmébe vette a párt tüntetőit, mert nem viseltek maszkot. A tiltakozáson szintén megjelenő képviselő közölte: tudományosan igazolták, hogy a fertőzés esélye az utcán 0,001 százalék, ezért rajta sem volt maszk.

A kommunisták egyébként a 450 fős dumában 43 képviselői helyet tudhatnak magukénak, azaz a szavazópolgárok mintegy 9 százalékának támogatását élvezik.