Svájc válságos helyzetben van

Svájcban sokkal rosszabb a járványhelyzet, mint az első hullám idején – figyelmeztetett pénteken Simonetta Sommaruga elnök.

Az alpesi ország kevés fertőzöttel, karantén nélkül vészelte át a koronavírus-járvány első hullámát, a második hullámban azonban több mint százan halnak meg naponta a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta fertőzés következtében.

Kétszer annyi az új fertőzések száma, mint Németországban. Válságos a helyzetünk, a járvány exponenciálisan terjed, a kórházak a teljesítőképességük határának közelében járnak

− részletezte a svájci államfő. Ennek ellenére a meghozott korlátozó intézkedések jóval enyhébbek, mint amilyeneket több európai országban elfogadtak. A fertőzöttségi ráta az egyik legmagasabb Európában, miközben soha nem volt ilyen rossz az egészségügyi helyzet. Naponta mintegy ötezer új beteget jelentenek, míg az első hullámban csak néhány százan fertőződtek meg, az elvégzett tesztek között a pozitív esetek aránya nagyon magas.

A kormány pénteken elfogadott korlátozó intézkedései értelmében az éttermek és bárok december 12. és január 22. között csak este hét óráig tarthatnak nyitva. A kedvezőbb járványügyi helyzetben lévő kantonokban – így jelenleg a francia svájci kantonokban – a nyitva tartás 23 óráig meghosszabbítható

– közölte újságírók előtt Alain Berset egészségügy-miniszter. Hozzátette: az üzletek, a piacok, a múzeumok és könyvtárak, valamint a sportlétesítmények is kötelesek este héttől zárva tartani. Az istentiszteletek kivételével tilos a gyülekezés, a sport- és kulturális rendezvényeken egyszerre öt fő vehet részt. A kormány nem szigorított a magánrendezvényekre vonatkozó korlátozásokon, így továbbra is tíz ember – közöttük gyermekek – vehetnek részt a családi rendezvényeken. A síközpontokat nem zárják be, de Alain Berset pénteki sajtótájékoztatóján felszólította a külföldieket, hogy ne utazzanak síelni Svájcba. Svájcban a járvány kezdete óta 368 695 igazolt fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 5824, ebből az elmúlt héten 28 580-an fertőződtek meg és 643-an haltak meg a a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.