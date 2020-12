Üvegházhatású gázok: nagy vállalást tettek az uniós tagállamok

Az európai uniós tagállamok vezetői megállapodást kötöttek az éghajlatpolitikai célkitűzésekről, amelyek szerint az Unió 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását – közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében pénteken.

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO