Michael Douglas lesz az Egyesült Államok elnöke

James Foley (A sötét ötven árnyalata, A szabadság ötven árnyalata) rendezi az 1986-os izlandi szovjet–amerikai csúcstalálkozóról szóló, 2012 óta tervezett filmet, amelyben az eredeti terveknek megfelelően Christoph Waltz alakítja Mihail Gorbacsov szovjet, Michael Douglas pedig Ronald Reagan amerikai elnököt – értesült a Deadline.com amerikai filmes szakportál.

A korábbi tervektől eltérően nem mozifilm, hanem minisorozat örökíti meg a hidegháború végét jelentő, kétnapos történelmi reykjavíki találkozót. A 2012-es tervek szerint a rendező a brit Mike Newell lett volna. A projekt neve is változott, a produkciót Reykjavík helyett Reagan & Gorbachev címmel mutatják be a tévécsatornák és streamingszolgáltatók.

A minisorozatot a Paramount Television Studios valósítja meg Ken Adelman, az amerikai fegyverzet-ellenőrzési és -leszerelési ügynökség egykori igazgatója Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War című könyve alapján.

Az eredetileg különösebb jelentőség nélkülinek, csak a további tárgyalások menetének felvázolására szánt, 48 órás reykjavíki szovjet–amerikai csúcstalálkozóból végül

a világot megváltoztató hétvége lett

– írta a Deadline.com.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikortól és mely műsorszolgáltatóknál lesz látható a történelmi dráma.