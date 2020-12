A Lukasenko-rezsim ellen tiltakozók megtanulták a leckét: ha nagy tömegeket alkotva gyűlnek össze főtereken, könnyű célpontot jelentenek a biztonsági szerveknek. A tüntetések szervezése az internetre költözött, hogy kisebb akciókkal fejezzék ki szolidaritásukat és elköteleződésüket a népi ellenállás mellett. Az erőszakszervezetek pedig (egyelőre) nem tudnak hatékonyan fellépni a tüntetőkkel szemben, ha nem is tudják, hol bukkannak éppen fel. Négy hónapja nem telt el vasárnap az országban politikai fejlemény nélkül.

Mindenhol lobog a piros-fehér zászló

Vasárnap, a tüntetetések 127. napján a megszokott tömeges tüntetések helyett új taktikára váltottak a belarusz tiltakozók: kisebb és szétszórt akciókkal nyilvánítanak véleményt, biztosítva támogatásukról a hatóságok által meghurcoltakat. Az ilyen akciókat a közösségi hálókon, Telegram-csatornákon szervezik, az eseményekről készült felvételeket pedig ugyanott, illetve ellenzéki forrásokon osztják meg, egyfajta internetes ellenállást hozva létre.

Belarusz híroldalak szerint ma több tucat apróbb megmozdulást tartottak országszerte. Kétfajta tiltakozásról számoltak be hírforrások:

Emberek kis csoportjai tűnnek fel a városok különböző pontjain. Például lakóépületek udvarán énekelnek, táncolnak, vagy egy rövid videófelvétel erejéig összegyűlnek, jelezve a többieknek a támogatásukat.

„Orvosok, veletek vagyunk!” – skandálják a minszki 1. számú kórház előtt.

Főként lakónegyedekből kis létszámban, oszlopokba verődve úgynevezett „szolidaritási sétára” indulnak.

Mindegyik akcióban közös az ellenzék jelképévé vált piros-fehér lobogó. Ezzel fejezik ki, hogy ugyanazon célért küzdenek, nem félnek, sőt, vállalják, hogy a szinte már tiltott szimbólum birtoklásáért a hatóságok célpontjává válnak. A rendfenntartók ugyanis gyakran a zászló vagy annak színei alapján azonosítják be a tiltakozókat, és mindent megtesznek azért, hogy a hatalom elleni lázadásnak tekintett jelképet eltávolítsák, ahol csak tudják.

Az alábbi videón a tűzoltóságot riasztották, hogy eltüntethessenek egy fáról egy zászlót.

A lobogónak lélektani hatása van. Ahol feltűnik, jelzi, hogy az emberek elfordultak a rezsimtől, ahogy azt is, az ellenállás mindenhol jelen van. A mai napon kis csoportokban felvonulók egyebek közt az ellenállási mozgalom mottóját skandálták:

„Éljen Belarusz!” és „Hiszünk, képesek vagyunk, győzünk!”

Belaruszok, egyesüljetek!

A mai megmozdulást is előre megszervezték, nem spontán találták ki. Ezzel is jelzik: attól még, hogy nem csoportosulnak nagy számban a város adott pontjain, az ellenállás él. Az akciókról készülő felvételeket pedig megosztják egymás között, ezzel is jelezve, nincsenek egyedül.

Минск. Так сегодня выглядела колонна жильцов Тракторозаводского района. Практически всех участников позже задержали силовики. pic.twitter.com/VTxldKtLts — TUT.BY (@tutby) December 13, 2020

Az internetes szervezkedés pedig lehetővé tette, hogy a külföldön élő belaruszok is ki tudják fejezni támogatásukat az ellenzéki mozgalomnak. A tut.by beszámolója szerint egyebek mellett Kijevből, Lvivből (Lembergből), Varsóból, az oroszországi Dzerzsinszkből, valamint Montenegróból üzentek az ott élő belaruszok. A kelet-lengyelországi Białystokból egészen rendhagyó módon.

Tematikus akciók

A mai megmozdulások a Népi vádemelés menete nevet kapta; ez tükrözi az előre meghatározott tematikát. Nem ez az első alkalom, hogy az ellenállás különböző résztvevői adott módon fejezik ki véleményüket. Ezúttal többen a sajtószabadság, valamint bebörtönzött újságírók melletti kiállásuknak adtak hangot. Volt olyan akció, amely nem csekély szervezést igényelt.

Autósok például úgy parkolnak, hogy dróntávlatból a gépkocsik kiadják a sajtó (pressza) szó betűit.

Автомобилисты решили поддержать арестованных в Беларуси журналистов и записали вот такое видео. pic.twitter.com/pA1Ijmjvn0 — TUT.BY (@tutby) December 12, 2020

Hasonló kreativitással emlékeztek meg az egy hónapja elhunyt Roman Bondarenkóról, akit a rendőrségi őrizetben úgy megvertek, hogy kórházba kellett szállítani. A 31 éves férfin azonban nem tudtak segíteni, belehalt sérüléseibe. A belügyminisztérium tagadta, hogy köze lenne Bondarenko halálához, és azt állította: részegen verekedett, ez okozta a vesztét. Csakhogy az őt kezelő orvos egy újságíró segítségével kiszivárogtatta a kórházi jelentést, amelyből kiderült, Bondarenko egyáltalán nem volt ittas. Az orvost és az újságírót is letartóztatták.

Több egészségügyi dolgozó és újságíró ezután fallal szemben állva, kezében „0%” feliratú papírokkal tiltakozott kollégái letartóztatása ellen. Ezzel arra utaltak: Bondarenko szervezetében nem találtak alkoholt.

A férfiról tegnap este egyperces csenddel is megemlékeztek.

Жители двора на улице Червякова сняли на видео минуту молчания в память о Романе Бондаренко, который погиб месяц назад. pic.twitter.com/IHjbjLx1JB — TUT.BY (@tutby) December 12, 2020

A mai megmozdulások vélhetően azért sem koncentrálódtak a belvárosban, mert – belarusz sajtóértesülések szerint – a rendfenntartók már készültek a tömegoszlatásra, méghozzá vízágyúkkal, amelyeket elvileg a téli hidegben tilos alkalmazni. Ez volt azonban az augusztus 9-i választások óta az első olyan vasárnap, hogy a tömegközlekedést nem korlátozták MInszk belvárosában, hiszen nem jelentek meg tüntetők. Ahol azonban szolidaritási menet bukkant fel, a metrómegállókat lezárták. Összecsapásokról egyelőre nem érkeztek jelentések, de több embert őrizetbe vettek a biztonsági erők.