A Der Spiegel a CNN-el együtt kiderítette, kik mérgezték meg Alekszej Navalnijt

Hétfőn jelent meg a Der Spiegel honlapján a nemzetközi partnerekkel folytatott tényfeltáró munkája az újságnak, ami alapján kiderül, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egy legalább nyolc ügynökből álló különítménye felelős Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék vezéralakjának megmérgezéséért.

Az egység tagjait azonosították és megpróbálták felvenni velük a kapcsolatot, de azok nem kívántak válaszolni a megkeresésekre. A nyolc ügynökből mind férfiak, hárman orvosi végzettséggel rendelkeznek, ketten pedig biológiai és vegyi fegyverek szakértője. A különítmény tevékenységét egy Oleg Tajakin nevű orvos, az FSZB kriminalisztikai intézetének munkatársa hangolta össze. A szovjet Állambiztonsági Bizottság (KGB) szervezeti keretében 1977-ben alapított intézet kapcsolatba hozható számos gyilkossággal, például a 2006-ban sugárzó izotóppal Londonban megölt Alekszandr Litvinyenko egykori orosz hírszerző ügyével, közölte a Der Spiegel.

A lap a Bellingcat, nemzetközi oknyomozó újságírói hálózattal, a szintén tényfeltárásra szakosodott, orosz The Insider-el és a CNN-el közösen végezte a kutatómunkát.

A kutatás során többek között vizsgálták

az oroszországi mobil távközlési szolgáltatásokról szóló adatokat,

a készülékek helyére vonatkozó adatokat,

az orosz belföldi repülőjáratok utaslistáit,

és „egyéb” forrásokat.

Az orosz adatbázisok elemzése során a lap rekonstruálta a különítmény történetét. Az FSZB-s ügynökök 2017 közepétől kezdve foglalkoztak intenzíven Navalnijjal, azok után, hogy Navalnij bejelentette a 2018-as elnökválasztáson való indulását. Legalább harminc esetben követték őt az Oroszországon belül megtett repülőútjain.

Arra utaló jeleket is talált a lap, hogy már 2019-ben megpróbálta a különítmény megmérgezni Navalnijt. Minden bizonnyal az idén júliusban is megpróbálták megmérgezni az ellenzéki vezetőpolitikust, a méreg azonban felesége, Julia Navalnij szervezetébe jutott be és a körülmények szerencsés alakulása révén nem okozott maradandó kárt.

Fotó: Handout / AFP Alekszej Navalnij családjával a berlini kórházban 2020. szeptember 15-én

Az is valószínű, hogy a novicsok nevű idegméreggel elkövetett augusztusi gyilkossági kísérlethez az orosz állam vezetésének legfelső szintjeiről kaptak engedélyt vagy utasítást. Erre utal, hogy Oleg Tajakin Konsztantyin Kudrjavzev-el, az egység egyik vegyi fegyver szakértő tagjával közvetlenül az akció előtt rövid látogatást tett Szocsiban, ahol a politikai elit számos tagja tölti az államfővel, Vlagyimir Putyinnal személyesen folytatott megbeszélések előtt a koronavírus-járvány miatt kötelező karantént.

Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. A kómában lévő politikust augusztus 22-én a kezelés folytatására Berlinbe szállították.

Német, svéd és francia vizsgálatok szerint novicsokkal mérgezték meg. A berlini Charité egyetemi klinikán 32 napig ápolták, 24 napig intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A Der Spiegel beszámolója szerint állapota javul, és készül a hazatérésre, írja az MTI.

Az eset miatt az EU szankciókat vezetett be több magas beosztású orosz tisztségviselő, köztük Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője ellen.

(Borítókép: Navalnij a berlini kórházba szállítása közben 2020. augusztus 22-én. Fotó: Odd Andersen / AFP)