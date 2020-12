Még karácsony előtt döntés lehet a Covid-vakcináról

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kedden közölte, hogy december 21-én rendkívüli tanácskozáson fog dönteni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának engedélyezéséről.

A döntés időpontját az eredetileg tervezetthez képest több mint egy héttel előrehozta az amszterdami székhelyű uniós ügynökség. Az EMA közölte, hogy hétfőn kiegészítő adatokat kapott az amerikai gyógyszeripari és a német biotechnológiai vállalattól.

– olvasható az ügynökség közleményében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetben üdvözölte a bejelentést, hangot adva reményének, hogy az oltás beadása még az év vége előtt megkezdődhet. „Minden nap számít, teljes gőzzel dolgozunk a koronavírus elleni biztonságos és hatékony vakcina engedélyeztetése érdekében” – írta.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!