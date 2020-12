Elkészült a terrorizmusellenes törvénycsomag Ausztriában

Ausztriában a november 2-ai bécsi terrortámadás után, a kormány gyors lépéseket és sokkal hatékonyabb törvényi szabályozást ígért a terrorizmus megakadályozása érdekében. A törvénycsomag-tervezetet Karl Nehammer belügyminiszter, Sasanne Raab integrációs miniszter és Alma Zadic igazságügy-miniszter mutatta be szerdán – írja az MTI.

A csomag számos területen szigorítást tartalmaz, de új elemek is belekerültek. Újraértelmezték a jelképek használatára vonatkozó törvényt, de lefektették egy új nyilvántartás alapjait is, amelybe elítélt terroristák és veszélyesnek minősített emberek kerülnek. Szigorúbb szabályozás alá esik majd az kettős állampolgárság is:

elítélt terroristák esetében könnyebben megvonható lesz az állampolgárság.

Jelentős hangsúlyt fektetnek a hivatalos szervek, mint a belügyminisztérium, a rendőrség, az integrációs minisztérium és az ügyészség közötti hatékonyabb együttműködésre. Nőnek továbbá a büntetési tételek, meghosszabbodik a szabadlábra helyezés utáni próbaidő, és a már szabadult elítéltek – legyen szó a politikai iszlám követőjéről vagy éppen egy szélsőjobboldali radikális mozgalom tagjáról – nyomon követhetősége is szilárdabb alapokra kerül. A megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek a törvénycsomagban, így például a jövőben szigorúbban lépnek fel a radikális tanokat hirdető mecsetek ellen.

A törvénycsomag elsődleges célja a szigorú fellépés mind a szélsőséges politika iszlám, mind a radikális jobboldali eszmék és mindenféle szélsőségesség ellen a demokratikus állam és annak állampolgárai védelmében

– hangsúlyozták egyöntetűen a miniszterek.