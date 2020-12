Magyarokat is érint Németország lezárása mától

A túl korai lazítással eljátszotta helyzeti előnyét az EU vezető országa, amely most már a tavaszra igyekszik kilábalni a járványból. Ez kint élő, és a karácsonyra korábban még haza készülő honfitársaink egy részének számításait is keresztülhúzta. A németek irigykedve nézik a briteket vagy az amerikaiakat, arra számítva: lassan ők is megkezdhetik a tömeges oltást.