Dőlnek ki a csontvázak a pozsonyi szekrényből

A február végi választások után elindult tisztogatási folyamatban egymás követően eldőlő dominók mostanra elérték a pozsonyi parlamentet is. Ez a mostani azonban első eset, hogy Peter Žiga személyében hivatalban lévő képviselő ellen lépnek fel a hatóságok a korrupciós ügyei miatt

– mondta az Indexnek Király Zsolt, a Körkép.sk főszerkesztője. A felvidéki hírportál a szlovákiai sajtóban elsőként tudósított a parlament előtt felsorakozott rendőrautókról, kormánypárti képviselők felvételeire hivatkozva. Csütörtök délután az Index is a Körképet idézve számolt be a monstre pozsonyi razziáról. A februárban megbukott előző kormány gazdasági miniszterét egyelőre mentelmi joga védi, amelyet még fel kell függeszteni. Király hozzátette,

Az események azt követően gyorsultak fel, hogy a februári választásokon elbukott a Robert Fico exkormányfő nevével fémjelzett Smer (Irány) párt uralma, amely – egy rövid időszakot leszámítva – meghatározta a szlovák politika elmúlt másfél évtizedét. (A legutóbbi években már Peter Pellegrini, Fico volt párttársa volt a miniszterelnök, aki azonban a nyáron, már ellenzékiként, új pártot alapított Hang néven.)

A jelenlegi kormányfő Igor Matovič, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) elnevezésű jobbközép párt elnöke, aki ingatag hárompárti koalíciós kabinetet igyekszik egybetartani azóta,

(A koalíciós feszültségre egyébként jellemző, hogy Matovič éppen ma sürgette, hogy mondjon le gazdasági minisztere, Richard Sulík, a jobboldali Szabadság és Szolidaritás [SaS] elnöke. Úgy fogalmazott róla,

Ez azonban ma Pozsonynak mellékszálnak számít ahhoz képest, hogy a csaknem két évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság, Ján Kuciak és kedvese megölése óta – amelynek következményeibe előbb Fico, majd Pellegrini is belebukott – az 5,4 milliós ország gyakorlatilag folyamatos politikai sokkban él,

Két szálon futnak folyamatosan az ügyek: egyrészt a korrupciós vádak szálán, mint amilyenek Peter Žigával szemben is felmerültek, másrészt a Gorilla-aktákhoz köthetők. A két szál között olykor személyi kapcsolat is van, mint például Dušan Kováčik különleges ügyész esetében. Marian Kočner nagyvállalkozó neve is felbukkan ezekben az ügyekben. Őt a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolták, majd szeptemberben első fokon, nem jogerősen felmentették