Körön belül, de karanténban Deutsch Tamás a Néppártban

Nem kizárásról, hanem jogfosztásról szavazott az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója szerda este a Fidesz–KDNP delegációvezetője, Deutsch Tamás ügyében.

A hónap elején Othmar Karas, az Osztrák Néppárt (ÖVP) delegációvezetője és harminckilenc társa levélben kezdeményezte a frakcióvezetésnél Deutsch Tamás kizárását. A fideszes politikus múlt hónapban több interjúban is a Gestapo és az ÁVO gondolkodásához hasonlította Manfred Weber néppárti frakcióvezető azon nyilatkozatát, miszerint akinek nincs takargatnivalója, annak nincs is félnivalója a jogállamisági mechanizmustól.

Nem példátlan a nácikkal való összehasonlítás Nem példátlan a nácikkal való összehasonlítás az Európai Parlamentben – idézte fel a Neue Zürcher Zeitung. 2003-ban egy európai parlamenti meghallgatáson Silvio Berlusconi akkori olasz miniszterelnök azt mondta, hogy Martin Schulz német szociáldemokrata EP-képviselő – a parlament későbbi elnöke – eljátszhatná a kápó szerepét egy koncentrációs táborról szóló filmben. 2008-ban pedig kizárták a néppárti frakcióból a brit konzervatív (tory) Daniel Hannant, amiért Hans-Gert Pöttering akkori néppárti EP-elnököt az 1933-as náci felhatalmazási törvény módszereinek alkalmazásával vádolta meg.

Deutsch többször is bocsánatot kért

Deutsch Tamás több levelet és közleményt is írt vitatott megjegyzésével kapcsolatban, egyre mérsékeltebb hangot megütve. December 2-án úgy reagált,

harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának. Ilyen, ha az ember kiáll a szabadságért és a hazájáért.

Azt is írta:

A kizárási kezdeményezés kimeríti a politikai családon belüli erőszak fogalmát. Az ellenem irányuló támadás valójában Brüsszel bosszúja a jogállamiságinak mondott mechanizmus magyar és lengyel elutasítása miatt.

Két nappal később a néppárti képviselőtársainak úgy fogalmazott:

A magyar sajtóban megjelent, november 25-i félreértelmezett interjúm után felmerült alaptalan vádakat (...) a Frakcióvezető úrnak az interjút követő napon küldött levelemben azonnal tisztáztam. Úgy fogalmaztam, hogy »természetesen nem állt szándékomban Önt személyében megsérteni, és ha mégis ez történt volna, ezennel megkövetem Önt«. Minap folytatott telefonbeszélgetésünk alkalmával meggyőződtem róla, hogy Frakcióvezető úr a bocsánatkérést tudomásul vette.

Kedden a néppárti frakcióülés előtt még egyszer megismételte bocsánatkérését.

Először is szeretném megismételni a bocsánatkérésemet Manfredtől és valamennyi képviselőtársamtól. Nem állt szándékomban senkit sem megsérteni – sem képviselőcsoportunk vezetőjét, sem frakciónk akár egyetlen tagját is, sem pedig a politikai családunkat. A megfogalmazás helytelen volt a részemről, amiért elnézést kérek. Az általam használt szerencsétlen összehasonlítást visszavonom

– írta Deutsch Tamás.

Ugyanaznap a Magyar Hírlapnak azt nyilatkozta:

Mi egyetlen egy forgatókönyvre készülünk, hogy csütörtökön változatlanul, mindannyian az EPP frakciójának tagjaiként folytatjuk az munkánkat.

„Asztalon marad” a kizárás

Szerda este a néppárti képviselők csaknem 96 százaléka megszavazta a frakcióvezetés által előterjesztett határozati javaslatot, amelyben határozottan elítélték Deutsch kijelentéseit, ám kizárás helyett lényegében felfüggesztették a jogosultságait.

A képviselőcsoport honlapján közzétett határozat szerint az ilyen magatartásnak nincs helye a pártcsaládban, Othmar Karasék kezdeményezése a kizárásra továbbra is „az asztalon marad”.

A frakció szerint a Fidesz képviselőinek az EU és értékei elleni gyakori támadásai nem felelnek meg a Néppárt alapvető elveinek.

Azonnali hatállyal visszavonták Deutsch Tamás azon jogát, hogy

a képviselőcsoport nevében felszólaljon a plenáris üléseken.

Továbbá,

nem képviselheti a Néppártot jelentéstevőként vagy árnyék-jelentéstevőként,

nem tölthet be olyan tisztségeket, amelyekben a Néppártot képviseli.

A frakció felszólította a fideszes EP-képviselőket,

gondolkodjanak el rajta, hogy politikai meggyőződésük továbbra is összeegyeztethető-e a képviselőcsoport értékeivel, járjanak el következetesen ezeknek megfelelően, vagy vonják le a szükséges következtetéseket.

A pártcsaládot pedig arra szólították fel, hogy

amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi, hozzon végleges döntést a Fidesz tagságáról.

Erre várhatóan az év első pár hónapjában már sor kerülhet.

Deutsch: A józan ész győzedelmeskedett

Deutsch Tamás – az MTI tudósítása szerint – az ülés után Brüsszelben magyar újságíróknak elmondta, a frakció elnöksége már az ülés előtt döntött arról, hogy nem veszi naprendjére az osztrák képviselő kizárásra irányuló javaslatáról szóló szavazást.

Felidézte, az ülésen és azt megelőzően hat alkalommal a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt kért bocsánatot a magukat megsértettnek érző képviselőtársaitól.

Hangsúlyozta, a Néppárt

ellenfeleinek és rosszakaróinak előzetes reményeivel ellentétben a frakciótanácskozás nyugodt, higgadt és józan hangnemben zajlott.

Deutsch szerint ez arra utal, hogy a Néppártban

a koronavírus-járvány idején is a józan ész győzedelmeskedik, ugyanis a pártcsaládon belüli ilyen időszakban nincs helye a véleménykülönbségeket erősítő politikai vitáknak.

Mint mondta, a magyar néppárti képviselők tudomásul veszik a frakció döntését, és készek követni az abban foglaltakat. A Fidesz tagságát illetően azt mondta, a magyar delegáció tagjai pozitív fejleményként értékelik a határozott fellépést,

ugyanis maguk is régóta szorgalmazzák azt.

Felidézte azt is, hogy a Néppárt politikai közgyűlése 2019 márciusában „a néppárt elnöksége és a Fidesz megegyezése alapján döntött” a Fidesz tagságának felfüggesztéséről a párt kritikus álláspontja és a pártcsalád alapvető értékeinek megsértése miatt. Az európai parlamenti képviselő hozzátette:

A néppárt illetékesei levették az asztalukról és azóta fiókukban tartják az ügyet.

A magyar képviselők érdemi egyeztetést szorgalmaznak a „komoly politikai, stratégiai véleménykülönbségeket jelentő kérdésekben”, hogy a Fidesz és a néppárt is dönteni tudjon arról, közösen kívánják-e folytatni politikai pályafutásukat, vagy az eddigi együttműködésük megváltoztatása mellett döntenek – idézte Deutschot az MTI.

Kronen Zeitung: A Néppárt ismét letérdelt Orbán előtt

Az osztrák Kronen Zeitung értékelése szerint a Néppárt

ismét letérdelt Orbán előtt.

Andreas Maurer, az Innsbrucki Egyetem politológusa a lapnak arról beszélt, hogy a Fidesz megbüntetése kockázatos a Néppártnak.

A Fidesz kizárásával a frakció 13 képviselőt vesztene ugyan csak, és így továbbra is a legnagyobb képviselőcsoport maradhat, ám „a Fidesznek van befolyása”.

Ha például átlépnek a Néppártból az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) csoportba – amelynek vezető ereje a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) –, más közép-kelet-európai pártok is követhetik.

Maurer szerint

a Néppárt hasadása hosszú távon elkerülhetetlen, mert ha nem Orbánék lépnek ki, akkor előbb-utóbb a kritikusai váltanak majd pártcsaládot.

A Deutsch elleni indítványból ítélve ez körülbelül negyven mandátumot érinthet.

Alternatíva lehet Orbán számára a jobboldali Identitás és Demokrácia (ID) frakció is – ahová az Alternatíva Németországnak (AfD), az olasz Liga vagy az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is tartozik –, de bárhogy is döntene, az azt jelentené, hogy valamelyik jobboldali frakció az EPP kárára erősödik. Ezért is kerülte el szerda este a Néppárt ismét a konfrontációt Orbánnal a politológus szerint.

Maurer arról is szót ejtett, hogy a távozó képviselők helyére a Néppárt megpróbálhat átcsábítani a politikusokat a liberális Renew Europe frakcióból – ahová a Momentum is tartozik –, így vagy úgy, a „tisztulási folyamat” szerinte elkerülhetetlen.

