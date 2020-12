Lavrov mulatságosnak minősítette, hogy a Kreml mérgezte volna meg Navalnijt

Visszautasította Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokat a vádakat, amelyek szerint az orosz KGB utódja, az FSZB próbálta volna meggyilkolni Alekszej Navalnij ellenzéki vezetőt – írja orosz szerkesztőségére hivatkozva a Szabad Európa.

Nagyon mulatságos ezeket a híreket olvasni. Ahogy ezeket a híreket bemutatják, az csak egy dolgot jelent: nyugati partnereink híján vannak bármiféle etikai színvonalnak

– jelentette ki a miniszter.

A brit központú Bellingcat oknyomozó csoport ugyanis többek között a Spiegellel, az Insiderrel és a CNN-nel karöltve nemrég azt mutatta be, hogy Navalnijt csaknem három éve követték az FSZB vegyi fegyverekben képzett szakértői. Ráadásul 2017-ben jelentette be az ellenzéki politikus azt is, hogy indulna az elnökválasztáson Vlagyimir Putyin ellen.

Neveket és fényképeket is bemutattak a vádak mellé. Bár közvetlen bizonyítékaik nem voltak rá, hogy konkrétan ők hajtották volna végre a mérgezést, ezekre a nyomozásra hivatkozva Alekszej Navalnij kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök áll a gyilkossági kísérlet mögött.

Szergej Lavrov szerint a nyugati országok

egyáltalán nem képesek normális diplomáciai munkára és nem hajlandók megfelelni a nemzetközi jogi normáknak, ha tények megállapításáról van szó.

Moszkva ugyanakkor nem volt hajlandó vizsgálatot indítani az ügyben, helyette inkább találgatásokba kezdtek és a nyugatot vélik a támadás mögött.

Alekszej Navalnij továbbra is Németországban gyógyul, de vissza szeretne térni Oroszországba.