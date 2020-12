A világ sikeresen védekezik a védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések ellen - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a koronavírus elleni vakcinákról azt mondta: a fejlesztések nyomán a védőoltások "gazdag tárháza alakult ki", jövő év elején sokféle vakcinával fogunk találkozni Magyarországon is. Az Index oltáskörképe a nagyvilágból.

Az Európai Unió már december 23-án jóváhagyhatja a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját. A gyógyszer-felügyeleti hatóság szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség a tervek szerint december 21-én, hétfőn rendkívüli tanácskozás keretében fog döntést hozni az oltóanyag forgalomba hozataláról. Az Európai Bizottság elnöke nemrégiben arra szólította fel a tagországokat, hogy gyorsítsák fel az oltások bevezetését célzó infrastrukturális előkészületeiket az oltási kampányok mihamarabbi megkezdése, valamint az oltási kapacitás biztosítása érdekében. Ursula von der Leyen elmondta azt is, hogy az uniós bizottság oltóanyaggyártókkal kötött szerződései elégségesek ahhoz, hogy több dózis álljon rendelkezésre, mint amennyire az unióban szükség van. Mintegy 700-750 millió ember beoltására elegendő oltóanyag lesz majd hozzáférhető – közölte.

Románia felkészült a koronavírus elleni oltások fogadására, tárolására és szétosztására, az év végén érkező első tízezres "jelképes" adag után januárban kezdődik az oltási kampány heti legalább százezer dózis beadását feltételező első szakasza – közölte Klaus Iohannis államfő. Az elnök a védelmi misztérium által működtetett Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetben tett látogatásán beszélt erről, ahol másfél millió adag koronavírus elleni vakcina biztonságos (mínusz 80 fokon történő) tárolására alkalmas elosztási központot alakítottak ki.

Többféle vakcina érkezik, mindegyik nagyon jó, mindegyiknek az alkalmazását a legmagasabb európai követelmények alapján hagyták jóvá. Mindegyik hatékony és biztonságos, tehát jó mozgósítással, tömeges oltással nyárig valószínűleg megszabadulunk a járványtól. Annak ellenére, hogy megkezdődik az oltási kampány, nem szabad lazítani, felhagyni az óvatossággal mindaddig, amíg "nem lesz mindenki beoltva

– mondta a román elnök.



Lengyelországban az egészségügyi miniszter szerint nehéz hetek elébe néznek, mert a tervezett oltások hatása januárban és februárban még nem lesz érzékelhető, és egyelőre a járványhelyzet sem tért vissza a második, őszi hullám előtti szintre. A lengyel kormány tervei szerint az első 10 ezer adag vakcina már röviddel a karácsonyi ünnepek után megérkezik az országba.



Németországban , ahol december 27-én kezdik valószínűleg az oltókampányt, az új típusú koronavírus az idősotthonokban és bentlakásos ápolási intézményekben okozza a legnagyobb veszélyt, és a fertőzés minden második halálos áldozata nyolcvan éven felüli. Ezért elsőként ennek a korcsoportnak, valamint az idős- és az ápolási otthonok lakóinak és dolgozóinak biztosítják az oltást. Legalább egy-két hónapig tart majd a kiemelt csoportok tagjainak beoltása. Ez azt jelenti, hogy

mindenki másnak "hosszú lesz a tél", vagyis sokáig kell még várnia, mire sorra kerülhet.

A koronavírus-oltási tervről szóló rendelet szerint a második helyen kiemelt csoportba tartoznak a hetven éven felüliek, a valamely alapbetegség miatt súlyosan veszélyeztetettek, a csoportos szállásokon élők – hajléktalanok, menedékkérők – és a várandósok is. A harmadik helyen kiemelt csoportot pedig a hatvan és hetven év közöttiek, a valamely alapbetegség miatt közepesen veszélyeztetettek, valamint az állami intézmények működéséhez kiemelten fontos munkavállalók – például a rendőrök, tűzoltók, a pedagógusok, az igazságszolgáltatásban dolgozók és a kormányzati alkalmazottak – alkotják. Az első negyedévben valószínűleg 11-13 millió oltóanyag-adag érkezik Németországba.



Olaszországban is december 27-én kezdődnek a Covid-19 elleni oltások. A tervek szerint ezen a napon nyolc uniós országban, szimbolikusan együtt indul a vakcinázás. Hivatalosan 2021 január közepétől kezdődik az első tömeges oltás, amelyen 1 833 975 adag Pfizer-vakcinát adnak be. A második hullámban 2.507.700 darab oltást terveznek beadni.





Spanyolországban december 27-én szeretnék elkezdeni a tömeges oltást – ezt az egészségügyi miniszter jelentette be pénteken. Salvador Illa azt mondta, hogy az országba 26-án érkezik az első vakcina-szállítmány.

Nem akarunk egyetlen napot sem várni. Ez a vég kezdete, és szeretnénk, ha ez a kezdet a lehető leghamarabb elkezdődne

– mondta. A miniszter arról nem beszélt, hogy hány adag jut el Spanyolországba az első szállítmányból, de azt mondta, hogy minden régió azonos elbírálásban részesül. Az El Pais tudósítása szerint az első oltandó csoportba a szociális otthonok lakói és az egészségügyi központokban dolgozók tartoznak.

Nagy-Britanniában már december első hetében megkezdték az oltást . A 90 éves Margaret Keenan volt a nyugati világ első embere, aki hivatalosan megkapta a Pfizer gyógyszergyár hatóságilag engedélyezett koronavírus elleni védőoltását. Az akkor tájékoztatás szerint először a nyolcvan év felettieket oltják be, ez mintegy 3,2 millió embert jelent. Szintén elsők között vannak a kórházi ápolásra szoruló betegek egy része, valamint más veszélyeztettek. És természetesen az egészségügyi dolgozók.

Oroszország összes régiójába kiszállították már a koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni Szputnyik V oltóanyagot, a vakcináció az ország egész területén megkezdődött. Az országban jelenleg 17 kutatóintézet 26-féle, Covid–19 elleni vakcinán dolgozik.

Izraelben a vasárnap megkezdődő országos oltási kampányra készülnek, s a lakosság egyre nagyobb hányada jelzi érdeklődését a vakcina iránt – jelentette a helyi média híradása alapján az MTI pénteken. Az első szakaszban csak az egészségügyi dolgozók, majd a 60 évesek és annál idősebbek, valamint házastársaik, illetve a krónikus betegségekben szenvedők kapnak a vakcinából. Fokozatosan nyitják meg az oltóhelyeket, első körben a nagyobb településeken, de várhatóan tíz nap múlva megkezdik eljuttatni a perifériára is az oltásokat konténer-lakókocsiból kialakított állomások segítségével.



Az Amerikai Egyesült Államokban már elkezdődött a veszélyeztetett csoportok beoltása. A frissen megválasztott vezetők az elsők között lesznek, akik megkapják az ellenanyagot. Életkoruk alapján joggal, hiszen Joe Biden 78 éves. Ő a tervek szerint a jövő héten kaphatja meg az oltást.

Mike Pence jelenlegi alelnököt pedig ma oltották be az új típusú koronavírus ellen. Elsőként a virginiai és a floridai idősotthonokhoz érkeznek meg az oltóanyagok, ezen túlmenően pedig hatvanhat további helyszínen számítanak még vakcinákra. A tervek szerint az első héten hárommillió adagot juttathatnak célba. Az országban most a legnagyobb ellenfele az oltóprogramnak az időjárás. A brit The Guardian szerint a Virginiától Massachusettsig tapasztalható ítéletidőben vesztegelni kényszerülhetnek a Michiganből induló teherautók.

Borítókép: Egészségügyi dolgozók a Johnson & Johnson kizárólagos tulajdonú leányvállalata, a belga székhelyű Janssen Pharmaceutica gyógyszergyártó cég által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát szállítják egy badalonai kórházban 2020. december 17-én. Az oltóanyagot önkénteseknek adják be a klinikai vizsgálatok harmadik fázisában. MTI/EFE/EPA/Enric Fontcuberta