Peszkov: Nem csak Navalnijt figyelték meg

Mindenkit megfigyelnek az orosz biztonsági szolgálatok, aki más országok szakszolgálataival lép kapcsolatba, vagy a hatalom erőszakos megdöntésére szólít fel – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azt a csütörtökön elhangzott kijelentését kommentálta, amelyben elismerte, hogy az orosz titkosszolgálatok megfigyelés alatt tartották Alekszej Navalnij ellenzéki politikust.

A szóvivő ugyanakkor arra nem adott választ, hogy ezt a megfigyelést miért éppen az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) orvosi végzettségű vagy vegyifegyver-szakértő embereivel végeztették el – jelentette az MTI moszkvai tudósítója.

Kapcsolódó A Der Spiegel a CNN-el együtt kiderítette, kik mérgezték meg Alekszej Navalnijt Eszerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egy legalább nyolc ügynökből álló egysége felelős az akcióért.

Dmitrij Peszkov emlékeztetett arra, hogy már október 1-jén, Navalnijnak a Der Spiegel számára adott „sértő” és „elfogadhatatlan” nyilatkozata nyomán – amelyben Putyint vádolta meg azzal, hogy ő áll az ellene augusztusban elkövetett mérgezési kísérlet mögött – megfogadta, hogy nem bocsátkozik több kommentárba az ellenzéki politikussal kapcsolatban.

Peszkov egyébként a Komszomolszkaja Pravda rádióadónak úgy nyilatkozott: Putyin továbbra sem használ okostelefont, de internetezni néha szokott.

A szóvivő elmondta azt is: nem készül külön koronavírus-vakcina Putyin számára, az elnök is a mindenki számára elérhető védőoltásokat szokta megkapni. Peszkovot arra reagáltatták, hogy az orosz elnök jelezte: még nem oltatta be magát a Covid–19 ellen.