A vér meleg volt, és mindenfelé spriccelt. Aztán keresztre feszítettük őt... (Előzőleg) próbababákon gyakoroltunk

– ilyen vérfagyasztó részletekkel sokkolta a The New York Times két évvel ezelőtti, díjnyertes podcast-sorozatának hallgatóit a Kanadában élő, pakisztáni származású Shehroze Chaudhry, aki az Iszlám Állam (ISIS) dzsihádista szervezet volt harcosának és szíriai veteránjának, sőt egyik ítélet-végrehajtójának adta ki magát. Most kiderült:

ebből nem sok minden igaz, chaudry összevissza beszélt, amit egy ismerőse így indokolt:

Unatkozik. Egy kicsit egyhangú az élete.

A 26 éves fiatalember valójában Oakville-ben, Toronto egy elővárosában, a család dél-ázsiai ételspecialitásokat kínáló vendéglőjében, valamint a pakisztáni Lahore-ban múlatta az időt; a hatóságok szerint szinte biztos, hogy nem is járt Szíriában.

Erre többek között az útleveléből, valamint internetes kommunikációjából következtettek. Szeptemberben eljárást indítottak ellene Kanadában terrorizmussal kapcsolatos rémhírterjesztésért. Ezért öt év börtönt is kaphat; ügyvédje visszautasítja a vádakat.

Kész átverés

Erről annak idején a The New York Times is beszámolt, most pedig a saját hátát csapkodhatja, hogyan dőlhetett be egy ilyen konfabulációnak nemcsak Rukmini Callimachi, a liberális világlap rutinos, konfliktusövezeteket, így Irakot is megjárt riporternője, hanem a szerkesztői is.

Az anyagból készült, Kalifátus című podcast – amelyet milliók hallgattak meg – 2018-ban megkapta a rangos Peabody-díjat, de az ezt odaítélő szervezet honlapján szombaton már ez volt olvasható:

a The New York Times visszaadta az elismerést.

Beleszerettünk a ténybe, hogy a horgunkra akadt az ISIS egy tagja, aki leírta az életét a kalifátusban, és leírta a bűntetteit is. Azt hiszem, annyira beleszerettünk ebbe, hogy még akkor sem figyeltünk oda eléggé, amikor pedig láttunk bizonyítékokat, hogy talán konfabulál, amikor láttuk, hogy egy részét kitalálja

– mondta az NPR amerikai közszolgálati rádiónak Dean Baquet, a The New York Times felelős szerkesztője.

Futottak még: Blair, Miller

Ahogy az ilyenkor lenni szokott: a lapvezetés belső vizsgálatot rendelt el, amely megállapította:

A Kalifátus című podcast nem felelt meg a The New York Times szakmai normáinak.

A több mint 6 millió online, illetve mintegy 830 ezer print előfizetővel büszkélkedő világlapnak nem ez az első hasonló botránya.

Többek között az évezred elején

Jayson Blair riporterről derült ki, hogy számos esetben kitalálta a cikkeiben foglaltakat.

Judith Miller, díjnyertes riporter pedig ifjabb George Bush kormánya és a 2003-ban megindított iraki háború idején felült nemzetbiztonsági forrásainak, amikor azt híresztelte: Szaddám Huszein iraki diktátor tömegpusztító fegyvereket rejteget. Ez volt a háború névleges kirobbantó oka, a casus belli, amely azonban később nem bizonyult igaznak.

