Donald Trump nem nyugszik bele a vereségbe, most a szavazógépek lefoglalásán gondolkodik

Donald Trump azt szeretné, ha az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) lefoglalná a november 3-i amerikai elnökválasztáson használt szavazógépeket – szellőztette meg a The New York Times.

A lap szerint Donald Trump pénteken annak ellenére pendítette meg a lehetőséget, hogy ezt a környezetében többen ellenzik. Ügyvédje, Rudy Giuliani még csütörtökön beszélt a DHS második számú vezetőjével, Ken Cuccinellivel a szavazógépek lefoglalásáról, de azt a választ kapta, hogy a minisztériumnak nincs joga ehhez.

A szavazógépek ellenőrzésére – írja az AP – Donald Trump állítólag Sidney Powellt, azt az ügyvédet akarja felkérni, aki nemrég még azt állította, hogy a több kulcsjelentőségű szövetségi állam szavazógépein olyan programok futottak, amelyeket az egykori venezuelai elnök, Hugo Chávez utasítására írtak. Hugo Chávez 2013-ban meghalt.

A The New York Times szerint a szavazógépek lefoglalásának az ötlete csak azt jelzi, hogy Donald Trump hajlandó egyre szélsőségesebb eszközökhöz nyúlni az elnökválasztási eredmény megfordítására. November 3. után a kampánystábja több mint 50 jogi eljárást kezdeményezett választási csalás gyanújával, de mindegyik keresetét elutasították, beleértve azt is, amelyet Ken Paxton texasi főügyész adott be a Legfelsőbb Bírósághoz, és amelyhez 18 republikánus szövetségi állam főügyésze is csatlakozott.

Az elnökválasztási eredmény megfordítása már csak azért is kevés reménnyel kecsegtet, mert december 14-én, hétfőn a szövetségi államok összesen 538 elektora hivatalosan is a demokrata Joe Bident nyilvánította az Egyesült Államok következő elnökének. Joe Biden 306, Donald Trump 232 elektor támogatását tudhatta magáénak. A demokrata jelölt az elnökválasztáson 81 281 502 szavazatot szerzett, hétmillióval többet, mint amennyit a távozó republikánus elnöknek (74 222 593) sikerült gyűjtenie. Ezzel egyébként ők a listavezetők is, elnökjelöltre még soha annyian nem szavaztak az Egyesült Államok történetében, mint ahány voksot ők kaptak. Messze lemaradva harmadik a demokrata Barack Obama, aki 69 498 516 szavazatot kapott a 2008-as elnökválasztáson.