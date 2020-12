Már Belgium sem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból

Hollandia után most már Belgium is leállította az Egyesült Királyság irányából érkező légi forgalmat, valamint ők az országba érkező és onnan kimenő vonatközlekedést is leállították – írja az Euronews.

A belga kormányzat ezzel az Egyesült Királyságban megjelent új koronavírus-variáns terjedését igyekszik megakadályozni.

Alexander De Croo miniszterelnök a korlátozásokra vonatkozó rendeletet vasárnap délben bocsátotta ki. A rendelkezés – egyelőre – csak 24 óráig marad érvényben.

Sok nyitott kérdés van az új mutációt illetően, ráadásul azt sem tudjuk, hogy a kontinensen felbukkant-e már

– nyilatkozta. A kormányfő azt is elmondta: bízik abban, hogy legkésőbb keddig tisztázódik, hogy mi a helyzet az új variánssal.

A németek és a franciák is követhetik a példát

Az AFP értesülésére hivatkozva az Euronews megemlítette, hogy a német kormányzat is fontolgatja, hogy leállítja az Egyesült Királyságból érkező légi forgalmat.

A francia BFM TV, illetve a Le Parisien pedig arról értesültek, hogy a francia kormány is hasonló lépésen tanakodik. A Le Parisien szerint egy francia kormányzati tisztviselő azt is elmondta, hogy az „európai szintű koordináció” előkészítése is folyamatban van az ügyben.