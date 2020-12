Másodszor is megfertőződött, majd meghalt egy izraeli férfi

Egy 74 éves izraeli férfi elkapta másodszor is a koronavírust, ezúttal egy mutálódott változatot, amibe bele is halt − számolt be róla a Welt.

Médiaértesülések szerint a Tel Aviv melletti Bnei Brakból származó férfi először nyáron fertőződött meg a kórral. A kórházi kezelés után felépült, ezt több negatív koronavírusteszt is igazolta. Körülbelül három hónappal később az idősotthonban lakó férfi ismét megfertőződött. Légszomjjal a Shiba Kórházba vitték, később ott vesztette életét.

Ez egyike azoknak az eseteknek, amikor egyértelműen újrafertőzésről van szó, és kétségtelen, hogy az elhunyt teljesen meggyógyult az első megfertőződés után

− mondta az esetről Galia Rahav professzor, a fertőző betegségek osztályának vezetője az Ynet oldalnak.