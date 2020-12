Negatív tesztet kér a Virgin Atlantic és a Delta az Egyesült Királyságból New Yorkba utazóktól

Több légitársaság negatív koronavírusteszthez köti az Egyesült Királyságból történő beutazást Andrew Cuomo, New York-i kormányzó kérésének eleget téve – írja a Fox News.

A kormányzó hétfőn jelentette be: három nagy légitársaságot kért fel, hogy vegyék fel New York államot annak a 120 országnak a listájára, amely előírja, hogy az Egyesült Királyságból beutazó utasoknak negatív Covid–19 vizsgálati eredményekkel kell rendelkezniük, mielőtt felszállnak a járatokra. Az Egyesült Királyság ugyanis egy virulensebb koronavírustörzset észlelt az országban, ami miatt egymás után jelenti be egyre több állam, hogy ideiglenesen nem fogadnak repülőjáratokat a szigetországból.

A British Airways már korábban beleegyezett, hogy negatív koronavírustesztet kérjen az utasoktól felszállás előtt. Ehhez csatlakozott most a Virgin Atlantic és a Delta.