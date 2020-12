V-day: december 27-én kezdődik az oltás Olaszországban

Orvosokat, ápolókat és kutatókat oltanak be Olaszországban elsőként a koronavírus elleni vakcinával december 27-én – jelentette be a Spallanzani római járványkórház. A fertőző betegségekre szakosodott kórházegyüttes két orvosának, egy ápolójának, egy kutatójának és egy másik egészségügyi dolgozójának adják be a Pfizer és a BioNTech gyógyszercég közös oltóanyagának első adagját.

Domenico Arcuri, a római kormány járványbiztosa közölte: Olaszország több más európai uniós tagállammal közösen december 27-én tartja az első, jelképesnek számító oltási napot, amely

a V-day nevet kapta.

Az első 9750 adag oltóanyag december 24. és 26. között érkezik meg Olaszországba. Az első vakcinaszállítmányt a Spallanzani speciális hűtőrészlegén helyezik el, innen látják el az országszerte kialakított háromszáz oltóállomást. A belföldi szállítást a fegyveres erők biztosítják.

A tervek szerint az országos oltási kampány január 6-án indul, a nagyobb létszámú oltás január közepétől veszi kezdetét. Elsők között az egészségügyi dolgozókat, az idősotthonok lakóit és dolgozóit oltják be, majd a 65 év felettiek következnek. A szakmájuk vagy koruk miatt kiemelt védelmet igénylők száma eléri a 11 milliót. Az oltásban való részvétel önkéntes és ingyenes.

Olaszországban időközben megkezdődött az Egyesült Királyságból az utóbbi napokban visszatért több mint 44 ezer ember tesztelése. Eddig tucatnyi embernél mutatták ki az új típusú koronavírus erősebben fertőző mutációját.