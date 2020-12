Az RMDSZ új minisztere szabályozná a medvepopulációt

Hozzáfűzte: súlyos problémák vannak a hulladékgazdálkodásban, a háztartási, az ipari és a veszélyes hulladékok kezelése terén egyaránt. Indult eljárás a levegőminőség miatt is a városi agglomerációk esetén, itt is nagy gondok vannak, ugyanakkor a biodiverzitás, a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás kapcsán is indult eljárás.