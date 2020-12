Megszületett a brexit-megállapodás

Cikkünk folyamatosan frissül!

Sikerült megállapodnunk – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtök délután három órakor kezdődött sajtótájékoztatóján. A politikus szerint az Európai Unnónak és a 2016-os népszavazás nyomán a szervezetet elhagyó Egyesült Királyságnak „tisztességes és kiegyensúlyozott” megállapodást sikerült kötnie.

Boris Johnson brit miniszterelnök a Twitteren tett bejelentés ugyanerről.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz