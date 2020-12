A parlamentben hallgatják meg a finanszírozási visszaéléssel vádolt volt japán miniszterelnököt

A japán parlament beidézheti Abe Sindzó volt japán miniszterelnököt, aki után amiatt nyomoznak, hogy kormányzása idején megsértette a választási finanszírozásról szóló törvényeket – írja a Reuters.

A hírügynökség értesülése szerint a politikust

már akár pénteken is meghallgathatják.

Az is felmerült, hogy az eseményt akár élőben is közvetítenék az interneten.

Abe Sindzó szeptemberben nyújtotta be lemondását. A volt miniszterelnök után most amiatt nyomoznak, hogy a miniszterelnök hivatala is részt vehetett kampányrendezvények finanszírozásában, ez pedig ellenkezne az ország választási törvényeivel.

Az ügyészség csütörtökön elkészített ugyan egy vádiratot az esetről, azonban azt egyelőre még nem nyújtották be a bíróságra.

A volt miniszterelnök hétfőn nyilatkozott legutóbb, akkor tagadta az ellene felhozott vádakat.

A botrány közvetve a most hatalmon lévő miniszterelnököt, Szuga Josihidét is érintheti,