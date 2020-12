Eltemették a férfit, de karácsonyra azért hazament ünnepelni

Bizarr történetről számol be az északkelet-romániai Ziarul de Iași, amelynek a cikke szerint egy eltűnt, majd hallottnak nyilvánított férfi a múlt pénteken egyszer csak bekopogott a családi ház ajtaján.

Az 51 éves Gabriel Lucának még októberben veszett nyoma a Prut menti zsákfaluból, Coștuleni-ben. Egy hónappal később a helyi rendőrség az Ukrajnában eredő, részben Romániát is átszelő folyóban talált egy holttestet, amelyet a család az övéként azonosított. A gyászoló szülők annak rendje módja szerint december 10-én el is temették az egy szem fiukat. December 18-án aztán a halottnak hitt Gabriel Luca egyszer csak betoppant a családi házba, halálra rémisztve a gyászoló édesanyját, aki először ördög művének hitte a látomást, olyannyira, hogy nem is akarta beengedni a fiát.

Egyelőre talány, hogy kit temettek el és gyászoltak meg a falusiak, mindenesetre ezen főjön a rendőrség feje – mondják a helybéliek. A hazajáró lélek és az idős szülők, meghitt hangulatban várják a ma esti újabb eljövetelt.